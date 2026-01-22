Avanza la implementación del programa municipal Tranqueras Conectadas

En el marco del Programa Municipal Tranqueras Conectadas, se capacitó a personal de diferentes áreas, encargadas de recibir y brindar asesoramiento a productores.

Las jornadas de capacitación se llevaron adelante en la sede del CIIT, y estuvo destinada a personal de las Delegaciones Municipales de Recalde, Espigas, de la Dirección de Desarrollo Agropecuario y el área de Guías.

Durante el transcurso de tales jornadas, se trabajó sobre el llenado de formularios, que tienen por objetivo actualizar y rectificar la base de datos de productores. Estos formularios configuran una instancia previa a la colocación, a cargo del Municipio, de 400 chapas identificatorias en tranqueras relevadas a lo largo de todo el partido de Olavarría, más precisamente de la zona rural de Espigas, Recalde, Mapis e Iturregui.

Desde la Dirección de Guías se informa a productores que ya pueden acercarse a las delegaciones mencionadas, o bien a la sede de dicha Dirección (Sociedad Rural) o a la Oficina de Desarrollo Agropecuario, Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo.

Una vez completos los formularios, se avanza en la colocación de chapas. Cabe aclarar que la chapa no será colocada de forma inmediatamente posterior al llenado del formulario, sino que se diagrama por zonas en función de una logística coordinada entre las áreas intervinientes.

El Programa Municipal Tranqueras Conectadas es una herramienta de georeferenciación que surge a partir de la promulgación de la Ordenanza 2344/24, desarrollada íntegramente por personal municipal.

Se trata de una herramienta diseñada e implementada desde las Direcciones de Desarrollo Agropecuario, Obras Rurales y Planificación Estratégica, que permite georreferenciar establecimientos rurales del Partido y de esa manera optimizar no sólo la comunicación, sino también la capacidad de respuesta ante cualquier tipo de eventualidad o emergencia. En este sentido, mediante dicha iniciativa se posibilita ubicar de manera rápida y precisa los accesos a los establecimientos agropecuarios, mejorando la comunicación ante casos de emergencia, situaciones de seguridad y también en los usos productivos y cotidianos de los productores.

La plataforma Tranqueras Conectadas se encuentra disponible en el sitio web del Municipio (clic aquí).