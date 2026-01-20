El presidente Javier Milei llegó a Davos y este miércoles brinda su discurso

El presidente Javier Milei desembarcó en la ciudad suiza de Davos, donde participará en el Foro Económico Mundial, uno de los eventos más importantes para el Gobierno Nacional en el que expondrá por tercera vez las ideas libertarias de su gestión.

El mandatario viajó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Como informó la Agencia Noticias Argentinas, Milei agregó una nueva actividad a la agenda que mantendrá en Suiza y asistirá el jueves a la ceremonia que dará lugar a la firma del Consejo de la Paz, creado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales, el mandatario asistirá el próximo jueves a la formalización del Consejo de la Paz impulsado por su par republicano para bregar por la paz en la Franja de Gaza.

La agenda

A las 21 Milei se reunirá con el emprendedor británico Maurice Ostro, titular del Consejo de Acción Empresarial creado en 2020 y vicepresidente del Consejo de Cristianos y Judíos.

Para mañana, el mandatario tiene previsto un breve saludo para las 10.05 con su par de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, miembro de la Unión Democrática de Centro.

Algunos minutos más tarde, participará del Country Strategy Dialogue on Argentina, donde compartirá un encuentro de trabajo con CEOs y directivos de importantes empresas y holdings.

A las 11.30, se reunirá con CEOs de bancos globales y a las 15.30 se verá con el titular Ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende, en la previa a su disertación en el foro.

El discurso de Milei tendrá lugar mañana a las 11.45 (hora argentina), luego del discurso de Trump, con quien se espera que se cruce aunque no hay pedido formal de audiencia.

Con información de NA.