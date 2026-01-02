“Fede” Chingotto brindó su tradicional exhibición 

Federico Chingotto aprovechó su estadía en la Ciudad para el ya tradicional partido exhibición y fue con un fin solidario, ya que lo recaudado fue donado a la Escuela de Menores.

Fotos: Andrés Arouxet

Sin tanto lujo como en otras oportunidades, pero con el mismo show, Federico Chingotto volvió a presentarse en su complejo y con otros representantes olavarrienses, brindó espectáculo para el buen número de espectadores que estuvieron presentes y, como cada año, agotaron las entradas.

El integrante de la segunda mejor pareja del mundo compartió el 20x10 con Ignacio Lascioli, Mateo Conte y Kevin Mac Intyre para un duelo que duró más de 90 minutos.

Fotos: Andrés Arouxet

Previamente, y para deportistas olavarrienses, el "Súper-Ratón" había compartido el rectángulo de juego con Agustín Torre, también jugador del circuito reservado para los mejores del mundo.