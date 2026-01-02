El Gobierno nacional creó un nuevo régimen para focalizar los subsidios energéticos

El Gobierno nacional anunció este viernes la creación del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), esquema que unifica las subvenciones de jurisdicción nacional y elimina el criterio de segmentación de los usuarios residenciales, dando por concluido el período de transición hacia esta modalidad iniciado en junio de 2024.

La medida oficializada a través del Decreto 943/2025 publicado en el Boletín Oficial de este año, eliminó el esquema anterior de segmentación de subsidios en tres niveles de ingresos (N1, N2, N3) y unificó todos los beneficiarios en una sola categoría de usuarios residenciales que requieren asistencia. Los criterios de inclusión y exclusión para acceder al beneficio quedaron detallados en los Anexos que acompañan la medida, así como también los porcentajes de bonificaciones a otorgar.

En concreto, abarca “al conjunto de los hogares beneficiarios de subsidios a la energía eléctrica, al gas natural, al gas propano indiluido por redes y al gas licuado de petróleo (GLP) envasado en garrafas de 10 kilos”. Y el objetivo, según argumentó el Ejecutivo, es “asegurar a los usuarios residenciales vulnerables el acceso al consumo energético indispensable”.

El Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) reemplazará al actual Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), creado en junio de 2022. Pero los usuarios ya inscriptos en anterior registro no deberán reinscribirse, dado que sus datos migrarán al nuevo sistema, y podrán actualizarlos a través de la plataforma Mi Argentina y acceder a revisiones mediante Trámites a Distancia.

Calificarán como beneficiarios del SEF “aquellos hogares con ingresos netos declarados y/o registrados por el grupo familiar en su conjunto inferiores o iguales a un valor equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un ‘HOGAR 2’, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Ese criterio, según el Gobierno, no solo permitirá mantener la ayuda a todos los hogares que ya se encontraban en el nivel inferior de ingresos (el llamado ‘Nivel 2’), sino también asistir a la mayoría más vulnerable de los hogares que hasta el presente se encontraban en el denominado ‘Nivel 3’.

Los cambios en los subsidios para el gas

El decreto fijó también bloques de consumo base para la electricidad: 300 kWh en enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre; y 150 kWh en marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre, con posibilidad de valores diferenciales para provincias con mayor temperatura.

Para gas natural, en tanto, mantuvo los volúmenes ya vigentes y los extendió al gas propano por redes. El Gobierno mencionó, sobre este último punto, a unos 50 mil hogares que no tenían acceso al RASE.

Las bonificaciones generales del Anexo II establecen 50% de descuento sobre el consumo base de electricidad y un esquema estacional para gas y propano. En 2026, se aplicará además una bonificación extraordinaria de hasta 25%, decreciente mensualmente desde enero (25%) hasta diciembre (0%), para acompañar la transición.

Para usuarios de garrafas y gas propano, el subsidio se transferirá directamente a través de billeteras virtuales, como Mercado Pago, y comprenderá el equivalente a media garrafa por mes durante todo el año, con una adicional en invierno. (DIB)