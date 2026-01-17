FEB no aceptó la oferta de aumento salarial de la Provincia: las razones

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), una de las dos organizaciones más grandes de Frente Gremial Docente, rechazó la propuesta de aumento salarial del gobierno bonaerense, que acordó con el resto de las organizaciones un aumento de 4.5% cumulado con retroactivos para febrero.

La titular de la central -fuerte en el interior de la provincia-, Liliana Olivera, dijo que el aumento “no contempla la pérdida real del poder adquisitivo de nuestros ingresos ”, lo que significa que para 2025 la paritaria quedó por debajo de la inflación. Puso como ejemplo que “una maestra de grado -que recién arranca- recibirá un aumento real de bolsillo de $37.457.

La FEB, de todos modos, no rompió puentes con la provincia: señaló que existe “el compromiso del Gobierno para reabrir la negociación durante los primeros días de febrero”, al tiempo que resaltó que “es necesario dar continuidad a las negociaciones, con el objetivo puesto no sólo en intentar equiparar nuestros ingresos a la inflación, sino en recomponer verdaderamente los salarios de los educadores”.

A principios de marzo, FEB también se había diferenciado del resto de los gremios docentes y llegó a realizar el primer paro de un gremio estatal contra el gobierno de Axel Kicillof.