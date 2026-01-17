Un joven de 27 años fue aprehendido por violar una restricción de acercamiento

El personal del Comando de Patrullas de Olavarría se comisionó a un domicilio ubicado en Buchardo al 4700 luego de ser alertados que un joven se encontraba afuera de la casa de su ex pareja con la que tenía restricción de acercamiento.

Los efectivos constataron que el hombre de 27 años presentaba una prohibición de acercamiento en vigencia por "Protección contra la violencia familiar" emanada por el Juzgado de Familia N° 1.

En este marco, el joven fue aprehendido y trasladado a la sede policial donde permanecerá alojado a disposición de la UFI N° 7.

El hecho fue caratulado como "Desobediencia".