Indec: una familia necesitó ingresos por $ 1.308.713 para no ser considerada pobre

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica total (CBT) registraron en diciembre de 2025 un aumento mensual del 4,1% en el Gran Buenos Aires, de acuerdo con el informe difundido esta tarde por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ambas canastas mostraron en el último mes del año una variación por encima del índice general de precios. Así, la CBA acumuló a lo largo de 2025 un incremento del 31,2%, mientras que la CBT registró una suba acumulada del 27,7%.

En diciembre, el valor de la Canasta Básica Alimentaria para un adulto equivalente -utilizada como referencia para medir la línea de indigencia- se ubicó en $ 190.780. En tanto, la Canasta Básica Total, que define la línea de pobreza, alcanzó los $ 423.532 para ese mismo adulto equivalente. Para un hogar tipo de cuatro integrantes, compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 y dos hijos de 6 y 8 años, el costo de la CBA fue de $ 589.510, mientras que la CBT ascendió a $ 1.308.713 en diciembre. Estos valores determinan los ingresos mínimos necesarios para no ser considerado indigente o pobre, respectivamente.

En el caso de un hogar de tres integrantes, el informe indicó que la Canasta Básica Alimentaria alcanzó los $ 469.319 y la Canasta Básica Total se ubicó en $ 1.041.888. Para un hogar de cinco integrantes, los valores fueron de $ 620.035 y $ 1.376.478.

Según el Indec, la Canasta Básica Alimentaria se calcula a partir de los requerimientos nutricionales mínimos, mientras que la Canasta Básica Total amplía ese conjunto de bienes y servicios al incorporar gastos no alimentarios. Ambas canastas se valorizan mensualmente con los precios relevados por el Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires, que este diciembre dio 2,8% de inflación.