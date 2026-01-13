Numerosa presencia olavarriense en el “Cruce Tandilia”

Entre el viernes y el domingo se desarrolló la 16° edición del “Cruce Tandilia”, una exigente competencia de Trail Running que reunió a atletas de distintos puntos del país y fue mucha la presencia olavarriense.

La competencia que ofreció 4 distancias de carrera aventura en una o dos etapas y la carrera “Vertical” sobre los más de 300 escalones de uno de los clásicos cerros tandilenses, tuvo destacadas actuaciones olavarrienses y varios podios.

En la distancia de 50K, Diego Cisneros finalizó en segundo lugar de la tabla general con un tiempo de 4:08:29 y también hubo podio para Mauricio Olivera que fue segundo en su categoría y quinto en la general con 4:16:42 y Romina Lysek que ganó en Damas entre 15 y 30 años con 6:02:13. Además, Cristian Shedden y Ramiro González completaron la distancia.

Luis Baygorria fue el mejor olavarriense en la distancia de 30K. Fue 10° en la general y tercero en su franja etaria con un tiempo de 2:40:25 en una distancia que se completó en dos días.

Mateo Olivera, Gisele Crusse, Carolina Bustos y Marianela Fernández también se ubicaron en las principales posiciones en sus categorías en una distancia que contó, además, con la participación de Agustín Coumeig, Sebastián Tissone, Néstor Salomón, Andrés Iribe, Claudio Coumeig, Ricardo Viera, Juan Suquilvide, Evelyn Orsatti y Ángel Santucho.

Matías Lazarte con 1:20:15 fue el mejor de los representantes locales en los 15 kilómetros y los podios fueron para Mercedes Lorenzo, Luciana Ferraro y Mónica Ageitos.

Además, la categoría tuvo a Facundo Coumeig, Alejandro González, Agustín Carlisi, María Pacheco, Justina Blanco Fernández, Cecilia Cardone, Nora Cortés, Eduardo Zabala, Sofía Alberdi, Ariel Cuenca y Valeria Guerrero cruzando el globo de llegada.

Por último, en 8K, la nómina de atletas locales estuvo comprendida por Carlos Pérez, Vanina Loviso, Mariangel Fonseca, Laura Salicio, María Castro, Aixa Serantes, Rosana Lomascolo y Brunella Escay.