La Región Pampeana Sur cerró los Cuartos con goles y penales

El Torneo Regional Amateur tiene a los mejores cuatro equipos de la Región Pampeana Sur y además de Racing jugarán Atlético Villa Gesell, Ferro y Atlético Ayacucho.

Las revanchas de los Cuartos de Final se jugaron en la tarde del domingo e iniciaron con la goleada de Ferro ante Deportivo Alpachiri que no dejó dudas y sigue con su mote de candidato al ascenso.

Además, Atlético Villa Gesell se impuso en un partidazo lleno de goles y Atlético Ayacucho festejó en los penales tras igualar en los 180 minutos.

En Semifinales, el “Chaira”, con ventaja de localía, enfrentará a Atlético Villa Gesell y el otro cruce será Ferro vs Atlético Ayacucho.

Los resultados:

Racing 3 (Gonzalo Izaguirre, Pablo Mujica, Luciano Rojas) – 1 (Leonardo Verón) Deportivo Norte. Serie 4-3

Deportivo Alpachiri 0 – 4 (Albano Orueta, Álvaro Klusener -2-, Fernando Pascual) Ferro. Serie: 0-8

Atlético Villa Gesell 5 (Lautaro Fernández, Iván Blanco, Nahuel Santos, Alexander Suárez y Juan Vásquez) – 3 (Agustín Zanoni, Brian Mendoza y Claudio Farías) Santa Rita. Global: 6-4

Atlético Ayacucho 0 – 0 Liniers. Global: 1-1. Penales: 3-2