La Región Pampeana Sur cerró los Cuartos con goles y penales | Infoeme
Martes 13 de Enero 2026 - 18:45hs
32°
Martes 13 de Enero 2026 - 18:45hs
Olavarría
32°
Infoeme
 |  deportes
 |  Torneo Regional Amateur
 - 13 de Enero de 2026 | 18:44

La Región Pampeana Sur cerró los Cuartos con goles y penales

En la tarde del último domingo, y en la previa a lo que fue la agónica victoria de Racing, la Región Pampeana Sur definió los otros tres semifinalistas.

El Torneo Regional Amateur tiene a los mejores cuatro equipos de la Región Pampeana Sur y además de Racing jugarán Atlético Villa Gesell, Ferro y Atlético Ayacucho.

 

Las revanchas de los Cuartos de Final se jugaron en la tarde del domingo e iniciaron con la goleada de Ferro ante Deportivo Alpachiri que no dejó dudas y sigue con su mote de candidato al ascenso.

 

Además, Atlético Villa Gesell se impuso en un partidazo lleno de goles y Atlético Ayacucho festejó en los penales tras igualar en los 180 minutos.

 

En Semifinales, el “Chaira”, con ventaja de localía, enfrentará a Atlético Villa Gesell y el otro cruce será Ferro vs Atlético Ayacucho.

 

Los resultados:

Racing 3 (Gonzalo Izaguirre, Pablo Mujica, Luciano Rojas) – 1 (Leonardo Verón) Deportivo Norte. Serie 4-3

Deportivo Alpachiri 0 – 4 (Albano Orueta, Álvaro Klusener -2-, Fernando Pascual) Ferro. Serie: 0-8

Atlético Villa Gesell 5 (Lautaro Fernández, Iván Blanco, Nahuel Santos, Alexander Suárez y Juan Vásquez) – 3 (Agustín Zanoni, Brian Mendoza y Claudio Farías) Santa Rita. Global: 6-4

Atlético Ayacucho 0 – 0 Liniers. Global: 1-1. Penales: 3-2

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME