“Lolo” Istillarte será el entrenador de Ferro

“Lolo” Istillarte fue confirmado como el DT de Ferro para el 2026 y ya piensa en la pretemporada que dará inicio los primeros días del mes entrante.

En las últimas horas del lunes, Ferro designó a Rubén "Lolo" Istillarte como el nuevo entrenador de los planteles “Carboneros”. Quien fuera Ayudante de Campo en el ciclo de Liggerini y también trabajara durante largas temporadas en las categorías formativas, será el DT.

Rubén Istillarte estará acompañado por Atilio Aresi como ayudante y el profesor Mario Vázquez como preparador físico.