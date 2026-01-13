“Lolo” Istillarte será el entrenador de Ferro | Infoeme
Martes 13 de Enero 2026
Olavarría
Olavarría
 - 13 de Enero de 2026 | 17:43

“Lolo” Istillarte será el entrenador de Ferro

Luego de la salida de Gustavo Liggerini, el Club Ferro Carril Sud comunicó que el nuevo DT será Rubén Istrillarte.

“Lolo” Istillarte fue confirmado como el DT de Ferro para el 2026 y ya piensa en la pretemporada que dará inicio los primeros días del mes entrante.

 

En las últimas horas del lunes, Ferro designó a Rubén "Lolo" Istillarte como el nuevo entrenador de los planteles “Carboneros”. Quien fuera Ayudante de Campo en el ciclo de Liggerini y también trabajara durante largas temporadas en las categorías formativas, será el DT.

 

Rubén Istillarte estará acompañado por Atilio Aresi como ayudante y el profesor Mario Vázquez como preparador físico.

 

