Ya juegan en Rolan Garros y fue con derrota para Torre

Agustín Torre y Enzo Jensen Sirvent debutaron en una nueva competencia del mejor pádel del mundo y fue con derrota.

Torre y Jense Sirvent cayeron por doble 6/2 ante Facundo Domínguez y Javier Martínez en 1 hora y 5 minutos de partido en uno de los escenarios auxiliares del predio de Rolan Garros donde se jugó la llave de Treintaidosavos de Final.

Eliminado uno de los olavarrienses, será turno del debut del otro. Federico Chingotto y Alejandro Galán enfrentarán a Miguel y Nino Deus en los Dieciseisavos de Final tras partir con ventaja por ser la 2° mejor pareja del ranking.