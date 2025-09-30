DELIA ESTHER DUCA VDA DE DI BONO "CHELA" (Q.E.P.D.) | Infoeme
DELIA ESTHER DUCA VDA DE DI BONO "CHELA" (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 30 de Septiembre de 2025 a los 91 años de edad.

 

 

Su hijo: Carlos Dante Di Bono; hija política: Maria Cristina Giannini; sus nietos: Cristian y Carlos; su consuegra: Elsa Restaneo; sus hermanas: Elsa y Amalia Duca; su cuñados: Elba Di Bono, Ruben Beltramella, Ruben Cunioli Y Ofelia Marconi,  sus sobrinos, sobrinos nietos, demas familiares y amigos  participan su fallecimiento.

 

Barrio en el que vivía: Bº Barrio Ceco 1

Lugar de nacimiento:  Azul            

Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada

