DELIA ESTHER DUCA VDA DE DI BONO "CHELA" (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 30 de Septiembre de 2025 a los 91 años de edad.
Su hijo: Carlos Dante Di Bono; hija política: Maria Cristina Giannini; sus nietos: Cristian y Carlos; su consuegra: Elsa Restaneo; sus hermanas: Elsa y Amalia Duca; su cuñados: Elba Di Bono, Ruben Beltramella, Ruben Cunioli Y Ofelia Marconi, sus sobrinos, sobrinos nietos, demas familiares y amigos participan su fallecimiento.
Barrio en el que vivía: Bº Barrio Ceco 1
Lugar de nacimiento: Azul
Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada