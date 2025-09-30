Suben las cuotas de los colegios privados bonaerenses: cuáles son los valores

Los colegios privados que reciben subsidios estatales en la provincia de Buenos Aires ajustarán sus cuotas en octubre un 2,8%, tras el acuerdo al que llegaron el Gobierno y la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa). La cifra es similar a la que subió en septiembre.

Según explicó la entidad que agrupa a los institutos de todo el país, en la provincia de Buenos Aires el incremento avalado por una comunicación de la Dirección General de Cultura y Educación de PBA es del 2,8% a aplicar a partir de octubre, mientras que en los centros de educación de gestión privada de la Ciudad de Buenos Aires se podrá aumentar hasta un 2,2% para el mismo período.

En el caso del territorio bonaerense, el nuevo esquema de costo de las matrículas que cobran los institutos se justifica en los acuerdos salariales a los que llegó el Gobierno provincial con los gremios que representan a los trabajadores de la educación.

Si bien en septiembre el ajuste había sido del 2,8%, en agosto las cuotas no tuvieron cambios. De hecho, el anterior incremento había sido de 11% para el bimestre junio y julio: 6,5% y 4,2%, respectivamente

Cuotas máximas según la subvención

De acuerdo al cuadro tarifario oficial, los valores máximos autorizados para octubre de 2025 son los siguientes:

Nivel Inicial y Primario

Subvención del 100%: $29.990

Subvención del 40%: $135.530

Nivel Secundario

Subvención del 100%: $33.060

Subvención del 40%: $176.100

Nivel Secundario Técnico, Agrario y Artístico

Subvención del 100%: $38.100

Subvención del 40%: $201.540

Nivel Superior

Subvención del 100%: $43.190

Subvención del 40%: $172.010 (DIB)