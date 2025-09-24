Exitosa tercera campaña de donación de sangre, médula y pelo en Sierra Chica | Infoeme
Exitosa tercera campaña de donación de sangre, médula y pelo en Sierra Chica

En la mañana de este miércoles tuvo lugar una nueva jornada solidaria en Sierra Chica. 20 donantes se sumaron a la iniciativa organizada por instituciones educativas, organizaciones sociales y Municipio.

En la mañana de este miércoles tuvo lugar una exitosa jornada solidaria de donación de sangre, pelo y médula en el Club de la localidad de Sierra Chica. 

Se trata de la tercera campaña organizada por la Escuela de Educación Secundaria N*17, en Articulación con Olavarría Da Vida, Pelucas Solidarias, el CAPS N*4, Hemoterapia del Hospital, el Club Sierra Chica y la Escuela Primaria N*2. 

 

 

La campaña se enmarcó dentro del Proyecto Institucional y comunitario de buscar promotores de la salud en los estudiantes como uno de los ejes de ciudadanía. En ese sentido, hubo talleres con juegos sobre Salud y Adolescencia a cargo de la profesora Andrea Iturregui.

Durante la mañana se acercaron 20 donantes en total, cantidad pretendida; y varias personas donaron pelo, que eso no es fácil conseguir donantes. También se sumaron a la iniciativa profesores y comunidad en general.

Para las vecinas y los vecinos que tuvieron el gesto solidario de donar se los despidió con un desayuno.

