Vernice terminó la temporada con podios en Rusia

El palista olavarriense culminó la temporada con su gran actuación en la Copa de Campeones Olímpicos AAACUP, el prestigioso torneo internacional de canoa sprint disputado en Rusia.

Vernice dijo presente, invitado por la organización, en la competencia que reúne a los mejores palistas del planeta y cuenta con el mayor fondo de premios del mundo del remo.

Durante el fin de semana pasado, Vernice se subió al podio en cuatro ocasiones, consiguiendo tres medallas de plata y una de bronce, junto a un cuarto puesto, en pruebas que exigieron velocidad, resistencia y trabajo en equipo que fueron desde los 100 y 500 metros hasta la durísima distancia de 5000 metros.

La Copa es reconocida por su formato singular, ya que ningún otro torneo ofrece un programa tan diverso de carreras de canoa y kayak. Su éxito radica en un concepto simple pero desafiante: reunir en un mismo evento a campeones olímpicos, figuras consagradas y jóvenes talentos, en competencias de gran atractivo para atletas y público.

Tras la competencia, Vernice destacó la experiencia positiva y diferente que significó participar del torneo: explicó que lo vivió de manera más distendida, con la intención de disfrutar y de conocer de cerca la dinámica del evento. Valoró especialmente la posibilidad de remar en tripulaciones con deportistas de distintos países, algo que ya había experimentado en China en 2024 y que volvió a sorprenderlo por la riqueza cultural y deportiva que implica.

En su balance de la temporada, el palista argentino resaltó que en la prueba que constituye su gran objetivo -el K1 1000 metros, camino a los Juegos Olímpicos- logró mantenerse entre los cinco mejores del mundo en todas las competencias internacionales: con un cuarto puesto y dos quintos lugares. Además, celebró haber defendido con éxito su título de campeón panamericano.

“Ha sido una temporada muy buena, ahora toca descansar un poco y recuperar energía, aunque en mi cabeza sigo con las mismas ganas y la ilusión intacta para seguir creciendo y mejorando en lo que viene”, expresó.

De cara al futuro, Vernice aclaró que aún no definió junto a su entrenador el calendario de 2026, pero que aprovechará este período para desconectarse y recargar fuerzas antes de comenzar una nueva preparación.

Con esta actuación, Agustín Vernice cerró su temporada 2025 reafirmando su lugar entre los cinco mejores del mundo y confirmando que su esfuerzo lo mantiene siempre con la mirada puesta en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

Fuente: Prensa CAE