Lunes 15 de Septiembre 2025 - 20:19hs
15°
Olavarría
 - 15 de Septiembre de 2025 | 19:01

LUZ ALBA COLOMBA DE CALCAGNO "LUCY" (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 15 de Septiembre de 2025 a los 73 años de edad.

 

Su esposo Alfredo Calcagno. Sus hijos: Alfredo Gaston y Ruben Sebastian. Sus hijas políticas: Yanina Berg, Pamela Belachur e Ivana Salvaneschi. Sus nietos: Rocío, Benicio, Agustin y Lorenzo Calcagno. Su hermana Virginia Colomba. Su hermano politico Tomas Cardona. Sus sobrinos: Juan Jose, Fabian y Rosana Cardona; Daniel y Papin Canosa. Sus sobrinas políticas: Norma, Marisa y demás deudos participan su fallecimiento.

 

Barrio en el que vivía: San Vicente

Lugar de nacimiento: Olavarría              

Actividad que desarrollaba: Jubilada. Empleada de Comercio.

