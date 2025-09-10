Docentes universitarios amenazan con un nuevo paro nacional

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) anunció que llevará adelante un nuevo paro nacional, en caso de que el presidente de la Nación, Javier Milei, firme el veto a la nueva ley de Financiamiento Universitario, medida que se cumpliría al día siguiente de que sea publicado en el Boletín Oficial.

“Es crucial consolidar, visibilizar y ampliar el respaldo de la población, que ya muestra un gran apoyo a la causa”, expresaron los secretarios generales de los gremios adheridos a CONADU, luego de participar de una asamblea sindical.

Además, los docentes universitarios acordaron además trasladar la propuesta al seno del Frente Sindical Universitario, que ya viene de un llevar adelante la semana pasada dos paros semanales, en reclamo de mejoras salariales.

Asimismo, los docentes universitarios dispusieron convocar a una nueva Marcha Federal Universitaria en coincidencia con la sesión parlamentaria que, en caso de producirse el veto, debería rechazarlo.

“La próxima Marcha Federal tiene que presionar para que los diputados y senadores rechacen de forma definitiva el avance del Poder Ejecutivo sobre la voluntad popular que se expresa en el Congreso”, afirmó el secretario general de la CONADU, Carlos de Feo.