Un nuevo grupo de ingresantes llega a Sociales

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires le dará la bienvenida a los y las ingresantes que comenzarán a estudiar a partir de este mes en nuestra unidad académica, ya sea en la sede del Complejo Universitario como en las aulas universitarias de las unidades penales.

El primer encuentro informativo se desarrollará el próximo viernes 8 de agosto desde las 16 horas, en el marco del Curso Introductorio a la Vida Universitaria (CIVU). En la reunión los y las estudiantes serán recibidos/as por las autoridades de FACSO.

La reunión se llevará adelante en el Consejo Académico de la unidad académica con modalidad híbrida. Los/as aspirantes que se conecten de manera virtual deberán ingresar al link disponible aquí.

El encuentro está destinado a los/as estudiantes ingresantes de las carreras de Licenciatura en Antropología orientación Social, Licenciatura en Antropología orientación Arqueología, Licenciatura en Comunicación Social, Periodismo, Profesorado de Comunicación Social y Profesorado de Antropología. La inscripción permanecerá abierta hasta el próximo lunes 11 de agosto.

El CIVU es coordinado por el Programa de Ingreso, Permanencia y Egreso (PIPE) de la FACSO, en su desarrollo se trabajan diversos aspectos orientados a las particularidades del oficio del/la estudiante universitario/a, el funcionamiento y la dinámica cotidiana de la facultad, con el objetivo de contribuir al ingreso del estudiantado a la Universidad. El mismo es introductorio, obligatorio y no eliminatorio.

En las instancias de trabajo del CIVU, los/as ingresantes tendrán un primer acercamiento a los debates del campo de las Ciencias Sociales, podrán revisar los procesos de lectura y escritura que faciliten su recorrido académico, compartir espacios de trabajo desde el intercambio y socialización con compañeras/os, además de conocer a los/as docentes e ir adentrándose a los contenidos y propuestas de la carrera elegida.

El CIVU se desarrolla de manera simultánea para estudiantes de las unidades penales, a cargo del Programa de Educación en Contexto de Encierro (PECE).