La libertaria Guadalupe Correa es la nueva jefa de Anses en 25 de Mayo

La dirigente de La Libertad Avanza, Guadalupe Correa, fue presentada como nueva titular de la oficina de Anses en 25 de Mayo.

De la oficialización que se produjo este miércoles fue parte la jefa regional del organismo nacional, Celeste Arouxet.

Cabe aclarar que Correa, oriunda de 25 de Mayo, ocupa el cargo que dejó vacante hace algunos meses Federico Tonelli y tiene experiencia dentro del Estado: ya fue parte del Gobierno nacional, se desempeñaba como responsable de la Agencia Territorial Junín de la Secretaria de Trabajo de la Nación perteneciente al ministerio de Capital Humano.

Asimismo, en enero pasado, Correa mantuvo una reunión con el intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, donde dialogaron acerca de la generación de empleo en el distrito.

Con información de Séptima Sección.