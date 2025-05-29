Tandil: más de 1.200 postulaciones para trabajar en un nuevo local de McDonald’s

Cómo había adelantadoDel total de los postulantes, se contratarán 85 personas y las mismas se distribuirán en tres grandes campos de actuación dentro de la sucursal.

La gran mayoría de los inscriptos rondan entre los 16 y los 24 años, según consigna El Eco. El 60% de las aspirantes son mujeres, el 38%, varones, y el 2% restante se postuló como género no identificado o personas trans.

En diálogo con el programa La Mañana de El Eco, Marcela Petrantonio, de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales, afirmó: “Al día de ayer se habían inscripto 1.212 personas, de las cuales 1.012 son del rango etario que está buscando McDonald’s en Tandil”, confirmó. “Esto demuestra la heterogeneidad y diversidad de nuestra sociedad, que genera puestos de trabajo para todos”, manifestó Petrantonio.

La búsqueda fue producto de cuatro días de difusión desde la Oficina de Empleo del Municipio de Tandil, con colaboración de los medios de comunicación locales. En el caso de McDonald’s Tandil, el proceso de selección comenzará con la observación en detalle de los currículums y datos personales brindados en los formularios online. Luego, a fines de junio, se llevará a cabo la instancia de entrevistas presenciales. (DIB)