Juraron los diputados nacionales y se confirmó que La Libertad Avanza es la primera minoría

Tras un período de intensas negociaciones con varios legisladores que cambiaron de bancada, los nuevos diputados nacionales juraron hoy en su cargo y quedó conformado que La Libertad Avanza se transformó, por dos representantes, en la primera minoría, por sobre el peronismo, al tiempo que Martín Menem fue ratificado como presidente del cuerpo.

Los bloques quedaron con 95 y 93 representantes respectivamente, por lo que la primera de esas bancadas deberá reunir 34 voluntades para alcanzar el número necesario que le permita abrir el recinto e imponerse en las votaciones, mientras que el peronismo necesitará 36 votos adicionales, de aliados, para lograr el quórum.

La nueva conformación implica un crecimiento muy importante de los libertarios, que antes de las elecciones de este año tenían 37 diputados. Después de los comicios, los libertarios eran 80, pero subieron a los 97 que hoy tiene la bancada a partir de pases desde PRO y la UCR y el sector del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

A la vez, los peronistas, que seguirán conducidos por Germán Martínez, experimentaron una sangría importante, cuyo último capítulo fue la salida de tres diputados ligados al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, Fernanda Ávila, el electo Fernando Monguillot y Sebastián Nóblega. Jalil acusa a Cristina Kirchner de priorizar los intereses del AMBA frente a las provincias.

Las terceras fuerzas

Los últimos movimientos de determinaron, a la vez, que habrá dos bloques con 22 diputados cada uno: una unión de UCR + Pro y el de Provincias Unidas, referenciado con los cinco gobernadores que se lanzaron antes de las elecciones, aunque el esquema de la primera de esas fuerzas por ahora el precario.

La nueva bancada -que ni siquiera tiene nombre aún- no solo tiene a representantes provenientes de Pro y la UCR (incluida Karina Banfi), sino también del MID el gobernador santacruceño Claudio Vidal.

Provincias Unidas, que nuclea principalmente a legisladores que responden a los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), juntó 22 diputados. Y sumaron en un interbloque a Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, y a Miguel Pichetto y Nicolás Massot, de Encuentro Federal.

Otro polo de poder clave serán los gobernadores peronistas distanciados del kirchnerismo. Los salteños de Gustavo Sáenz y los misioneros de Hugo Passalacqua permanecerán en el bloque Innovación Federal, con siete diputados. Actuarán coordinados con los tucumanos de Osvaldo Jaldo, los catamarqueños de Jalil y la neuquina de Rolando Figueroa. A ellos podrían sumarse dos legisladores que responden al sanjuanino Marcelo Orrego. En conjunto, reúnen 16 escaños.

La izquierda tendrá 4 diputados, mientras que otros cinco estarán dispersos en bancadas unipersonales.

