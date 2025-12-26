Piden penas de hasta cinco años de cárcel para quienes ataquen silobolsas | Infoeme
Viernes 26 de Diciembre 2025 - 9:25hs
23°
Viernes 26 de Diciembre 2025 - 9:25hs
Olavarría
23°
Infoeme
 | 
 | 
 - 26 de Diciembre de 2025 | 08:13

Piden penas de hasta cinco años de cárcel para quienes ataquen silobolsas

El proyecto presentado por Confederaciones Rurales Argentinas propone para quienes rompan silobolsas penas no excarcelables.

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) presentó ante legisladores nacionales un proyecto de ley para modificar el Código Penal con la introducción de la figura de “vandalismo rural” frente a los ataques a silobolsas.

El proyecto fue llevado a los senadores nacionales Patricia Bullrich y Pablo Cervi, ambos de La Libertad Avanza. La iniciativa apunta a tipificar y sancionar “de manera específica los delitos que afectan a la producción agropecuaria”, informó La Vanguardia de Balcarce.

 

La propuesta de Confederaciones Rurales Argentinas
 

Esto expresa la propuesta de CRA: “El proyecto plantea la reforma de los artículos 186 y 189 del Código Penal e incorpora el artículo 184 bis, que crea la figura de Vandalismo Rural. Esta nueva tipificación prevé penas de dos a cinco años de prisión para quienes afecten el normal desempeño de un establecimiento rural mediante la destrucción, inutilización o daño de granos, silobolsas, cultivos, plantaciones, ganado, forrajes y otros bienes vinculados a la actividad agropecuaria".

“No se trata solo de proteger bienes materiales, sino de resguardar el trabajo, la inversión y la seguridad de quienes producen alimentos en todo el país”, sintetizó Confederaciones Rurales Argentinas. (DIB)

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME