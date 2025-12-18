“Barrio por Barrio” tuvo su última edición del año en El Progreso

“Barrio por Barrio”, el programa municipal de abordaje territorial integral, tuvo su última actividad del año en la mañana de este miércoles. Con un total de 45 operativos, el programa visitó más de 80 barrios, alcanzando 9 localidades del Partido y acercando a vecinos y vecinas la posibilidad de gestionar diversos trámites que son realizados desde la comuna, como así también la respuesta a consultas y necesidades.

En esta última edición, el NIDO del barrio El Progreso fue el punto de encuentro donde se ubicaron los stands con los distintos servicios que el Municipio acerca en estas jornadas.

Además, también se abarcaron los barrios Acupo 3 y 12 de Octubre, es decir la zona delimitada por las avenidas Sarmiento, Alberdi, Colón y calle Márquez.

Entre los distintos servicios que el Municipio dispuso en esta jornada se encuentran:

_ SUBE y Validación identidad Mi Argentina.

_ Asesoramiento médico y puesto de vacunación

_ Asesoramiento e inscripción a los programas Más Vida y PAAC (personas con celiaquía).

_ Inscripción a Maternales, Centros de Día, Envión y Callejeadas.

_ Atención de las oficinas de Defensa del Consumidor, Relaciones Vecinales, Casa de Tierras y Regularización Dominial, Desarrollo Social, mujeres, Géneros y Diversidades y Empleo.

Como es habitual, se desplegó el operativo puerta a puerta mediante el cual se brinda asesoramiento y se dialoga con los vecinos para conocer de primera mano las principales problemáticas que los afectan.

A la par, se realizaron tareas de mantenimiento que contaron con un trabajo complementario de empresas que prestan servicio al Municipio, como Transporte Malvinas y Coopelectric.

Este tipo de jornadas territoriales plantean un abordaje integral, para lo cual se dispone de la participación del Intendente y los funcionarios del gabinete, junto con personal de las distintas áreas de gestión municipal: Salud, Educación, Protección Ciudadana, Obras Públicas, Desarrollo de la Comunidad, Defensa al Consumidor, Asuntos Legales, entre otras áreas. Por ello, se renueva la invitación a acercarse a vecinos y vecinas del mencionado barrio, como así también de sectores aledaños.