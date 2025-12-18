Más datos muestran la caída del consumo privado: 1,1% en noviembre | Infoeme
Jueves 18 de Diciembre 2025 - 12:06hs
30°
Jueves 18 de Diciembre 2025 - 12:06hs
Olavarría
30°
Infoeme
 |  nacionales
 | 
 - 18 de Diciembre de 2025 | 11:39

Más datos muestran la caída del consumo privado: 1,1% en noviembre

Se observa una desaceleración en los últimos meses, según informe privado 

El consumo privado presentó una caída del 1,1% durante noviembre de 2025 en comparación con el mes anterior.

A pesar de este retroceso mensual, el indicador mantuvo un crecimiento interanual del 1,9%, cifra que representa una desaceleración respecto a los niveles de incremento registrados en octubre y se posiciona como el alza interanual más baja en lo que va del año.

En los primeros once meses de 2025, el indicador acumuló una suba del 11,4%, de acuerdo al trabajo que recibió Agencia Noticias Argentinas.

Estos datos se desprenden del Índice de Consumo Privado (ICP-UP), un indicador de frecuencia mensual elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo (UP) con el objetivo de anticipar los datos oficiales sobre el gasto de los hogares en el país.

La institución explicó que el ICP-UP utiliza una metodología de regresión lineal múltiple que incorpora series mensuales vinculadas de manera directa al consumo, la producción y otras variables económicas generales.

Según el informe, este instrumento busca “medir con cercanía el pulso del consumo privado en la Argentina”. La regresión para la elaboración del índice se realizó sobre un total de 57 observaciones de variaciones.

Los criterios estadísticos de diagnóstico aplicados, que incluyeron la estabilidad de la estacionalidad y la normalidad de los residuos, ratificaron la eficacia en la eliminación de los factores estacionales para este periodo. (Noticias Argentinas)

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME