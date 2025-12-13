Alerta en el sudoeste bonaerense: hay alto riesgo de incendios por la ola de calor

De acuerdo a un informe de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca (BCPBB), en el sudoeste de la provincia rige un alerta de alto riesgo derurales todo el fin de semana. Las condiciones climáticas, con altas temperaturas y la estación de cosecha en curso, han elevado significativamente el peligro en una amplia zona productiva, informó sudoesteba.com.

El alerta se extiende hasta el domingo 14, en un fin de semana que, producto de la ola de calor, pueden propagarse siniestros rurales y forestales en una docena de municipios bonaerenses y dos departamentos de La Pampa.

Los municipios con riesgo de incendios

La advertencia es para los partidos de Bahía Blanca, Coronel Rosales, Villarino, Coronel Pringles, Coronel Dorrego, Tornquist, Saavedra, Puan, Coronel Suárez, Adolfo Alsina, Guaminí, Tres Arroyos, Adolfo Gonzáles Chaves, Salliqueló y San Cayetano. (DIB)