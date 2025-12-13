Alerta en el sudoeste bonaerense: hay alto riesgo de incendios por la ola de calor

El alerta se extiende hasta el domingo 14, en un fin de semana que, producto de la ola de calor, pueden propagarse siniestros rurales y forestales en una docena de municipios bonaerenses y dos departamentos de La Pampa.
Los municipios con riesgo de incendios
La advertencia es para los partidos de Bahía Blanca, Coronel Rosales, Villarino, Coronel Pringles, Coronel Dorrego, Tornquist, Saavedra, Puan, Coronel Suárez, Adolfo Alsina, Guaminí, Tres Arroyos, Adolfo Gonzáles Chaves, Salliqueló y San Cayetano. (DIB)