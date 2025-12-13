Alerta en el sudoeste bonaerense: hay alto riesgo de incendios por la ola de calor | Infoeme
Sabado 13 de Diciembre 2025 - 12:58hs
17°
Sabado 13 de Diciembre 2025 - 12:58hs
Olavarría
17°
Infoeme
 |  provinciales
 | 
 - 13 de Diciembre de 2025 | 12:32

Alerta en el sudoeste bonaerense: hay alto riesgo de incendios por la ola de calor

La Bolsa de Cereales de Bahía Blanca advirtió que debido al calor y la cosecha en curso, puede haber incendios en doce municipios bonaerenses.

De acuerdo a un informe de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca (BCPBB), en el sudoeste de la provincia rige un alerta de alto riesgo de incendios rurales todo el fin de semana. Las condiciones climáticas, con altas temperaturas y la estación de cosecha en curso, han elevado significativamente el peligro en una amplia zona productiva, informó sudoesteba.com.

El alerta se extiende hasta el domingo 14, en un fin de semana que, producto de la ola de calor, pueden propagarse siniestros rurales y forestales en una docena de municipios bonaerenses y dos departamentos de La Pampa.

 

Los municipios con riesgo de incendios
 

La advertencia es para los partidos de Bahía Blanca, Coronel Rosales, Villarino, Coronel Pringles, Coronel Dorrego, Tornquist, Saavedra, Puan, Coronel Suárez, Adolfo Alsina, Guaminí, Tres Arroyos, Adolfo Gonzáles Chaves, Salliqueló y San Cayetano. (DIB)

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME