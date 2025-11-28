Intentó robar dinero de un comercio céntrico y terminó aprehendido

El personal del Comando de Patrullas aprehendió a un hombre que fue sorprendido luego de intentar robar dinero en un comercio céntrico y amenazar a los presentes.

El hecho ocurrió en un local ubicado en Colón y Alsina. Según relató el comerciante, el hombre de 33 años ingresó al lugar y amenazó a los presentes para que le entreguen dinero.

Tras ser alertados por un llamado al 911, los efectivos procedieron con la aprehensión del delincuente que fue trasladado a la Comisaría Primera.

El hecho fue caratulado como "Tentativa de robo infraganti delito" y cuenta con la intervención de la UFI N° 4.