Esteban Echeverría: paseaba con una amiga y lo mataron a tiros para robarle la bicicleta

, de 21 años, fue asesinado de un disparo en la cabeza durante un intento de robo mientras circulaba en bicicleta junto a una amiga en la colectora de la autopista Riccheri, a la altura de. El crimen ocurrió en pocos segundos, cuando dos delincuentes armados los interceptaron con la intención de sustraerles los rodados.

El ataque sucedió este lunes cerca de las 16.30 en el kilómetro 23 de la autopista, mientras Nazareno y su amiga Kiara Alegre regresaban de pasar la tarde en los bosques de Ezeiza. Según su relato, ambos volvían a sus casas cuando fueron sorprendidos por dos hombres jóvenes que aparecieron entre los pastizales y se les cruzaron en el camino.

“Fue cuestión de segundos”

De acuerdo con el testimonio de Kiara –la única testigo del hecho–, los asaltantes no llegaron a decir palabra alguna. Nazareno, de casi dos metros de altura y un gran porte físico, intentó resistirse al robo y forcejeó con los ladrones para evitar que se llevaran su bicicleta. En medio de la pelea cayó al suelo, uno de los atacantes extrajo un arma de fuego y le disparó a la altura del cuello y la cabeza.

“Habrá durado 30 segundos, un minuto. Lo tiran al piso y le pegan un tiro en la cabeza”, contó la joven. Tras los disparos, los delincuentes escaparon corriendo y desaparecieron entre los pastizales sin llevarse ninguna pertenencia.

Kiara intentó reanimar a su amigo con maniobras de RCP hasta que llegó ayuda, pero Nazareno ya no tenía pulso. Desesperada, corrió hacia la autopista para pedir asistencia. Una pareja que pasaba por el lugar se detuvo y comenzó a llamar al SAME y a la Policía mientras contenía a la joven.

Fallecido en el acto

Cuando la ambulancia del SAME arribó al lugar, los médicos confirmaron que Nazareno había muerto en el acto. Peritos de la Policía Científica constataron que presentaba al menos dos heridas de bala en la zona del cuello. La bicicleta y el teléfono celular seguían en su poder.

La víctima era oriunda de Villa Madero y solía salir a andar en bicicleta por la zona de Parque Avellaneda, Ezeiza y alrededores. “Era la persona más buena que podías conocer”, lo describió Kiara. “Siempre estaba para todos, lo quería todo el barrio.”

La familia exige justicia

Los padres del joven, Edith y Daniel, hablaron con el canal TN desde su casa en Tapiales y expresaron su profundo dolor. “De un paseo normal me lo mataron para robarle una bicicleta que ni siquiera era de marca, era armada. Y al final no se la robaron tampoco”, lamentó la madre.

Edith contó que recibió el llamado de Kiara minutos después del ataque y salió corriendo hacia el lugar del crimen. “Cuando lo fui a ver, estaba muerto arriba de la bicicleta y con su teléfono en el bolsillo”, dijo.

“Mi hijo era grandote, medía dos metros… Capaz no podían con él. Si lo querían bajar, le podían dar un tiro en la pierna. ¿Por qué en la cabeza? Quiero que paguen”, comentó la mujer.

La causa

La investigación quedó en manos del fiscal Fernando Semisa, titular de la Unidad Funcional Descentralizada N° 4 de Esteban Echeverría, perteneciente al Departamento Judicial de Lomas de Zamora. La causa fue caratulada como “homicidio en ocasión de robo”.

Según las primeras declaraciones, los atacantes serían jóvenes, posiblemente menores de 30 años. Hasta el momento, no hay detenidos.