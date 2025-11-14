Pelota Paleta: título y ascenso para jugadoras del “Bataraz”

El pasado sábado, en Lezama, pelotaris de Estudiantes lograron consagrarse campeonas provinciales y ascender a la máxima categoría provincial, Damas “A”.

Marcela Pellejero y Mercedes Wagner lograron un recorrido impecable en toda la cita provincial. En la Fase de Zonas superaron a Monte Hermoso F por 2-0 (12/7 y 12/5) y a Almafuerte de Bahía Blanca por 2-0 (12/3 y 12/9).

En Semifinales derrotaron a Boca de Rauch por 2-0 (12/5 y 12/10) y en la gran final se impusieron ante las locales de Lezama por 2-0 (12/2 y 12/7), alcanzando así el campeonato de forma invicta.

El título cobra aún mayor relevancia al marcar un hito histórico para el Club, ya que, por primera vez en más de un siglo de vida institucional, Estudiantes tuvo representación femenina en pelota-paleta y en su primer año de competencia, el equipo femenino no solo rompió esa barrera histórica, sino que además lo hizo consagrándose campeón y ascendiendo a la elite provincial.

Fuente: Prensa CAE