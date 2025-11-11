La New Balance Mar del Plata con mucha presencia local

Mar del Plata volvió a ser escenario de una multitudinaria prueba pedestre y en las tres distancias coordinadas para el evento que reunió a miles de atletas, hubo presencia olavarriense.

El Medio Maratón New Balance de Mar del Plata, tradicional carrera, tuvo lugar a través de las calles y avenidas más emblemáticas de Mar del Plata en tres modalidades de distancias, 21, 10 y 5 kilómetros.

Representantes de los diferentes grupos running de Olavarría dijeron presentes y se destacaron Rosana Luisetti que fue 5° en su categoría y Jonathan Navarro que se ubicó en el Top90 de los 21K.

Dentro de la categoría principal, el Kenya Team fue uno de los grupos más numerosos con la presencia de Jessica Menon, Rosana Luisetti, Cecilia Olivetto, Yesica Cano, Gerardo Gómez, María Emilia Sagardoyburu, Kevin Baffi, Andrea Montenegro, María Picazo, Celeste Fernández Chaves, Cecilia Pitaro, Carlos Manuel Teixeira Moreira, Fernanda Olivetto, Alan Rothlisberger, Alejo Daniel Gómez, Maximiliano Vazzano, Betina Pérez, Luis Eduardo Arouxet y Andrea Irigoyen.

Emilia Vales, Fabián Menguil, Marcelo Gudiño y Estefania Iturregui representaron a Los Coyotes; Emiliano Alderete, Marina Arias, Verónica Baygorria y Carolina Bustos a CB Running, como atletas de Paso a Paso completaron la carrera Ezequiel Ortiz, Vicente Andrés y Marcela Calzoni y de 4M estuvo Marcelo Gallo.

FX Trail Running también llegó a la ciudad balnearia con una veintena de atletas para correr la media maratón. Estuvieron Jonathan Navarro, Tomas Salvatierra, Carlos Belisle, Melisa Corridoni, Camila Gómez, Santiago Armendano, José Fonseca, Leandro Echezuri, Omar Elsegbe, Andrés Spina, Débora Diaz, Franco Casanova, Silvia Castellano, Virginia Brauton y Fernando Quiroga.

Por otro lado, en las distancias menores, dijeron presentes Michelle Anzuino, Natalia, Olivetto, Martina Julio, Luciana Las Heras, Felipe Massolo, Guadalupe Mandagarán, Fabian González, Florencia Fresta, Martina Dastugue, Claudia Gestoso, Soledad Silvero, Vanina Loviso, Sofia Alberdi, Lorena Couste y Valentina Martín.