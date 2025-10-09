Golf: la fecha del ranking, con tres categorías | Infoeme
Golf: la fecha del ranking, con tres categorías

En la jornada del último miércoles se llevó a cabo una nueva fecha del Ranking “Destino Global” y fue con festejo para Francisco Arenas, Fabián Palacios y Uma Springer.

En el campo de golf del Club Estudiantes se completó un nuevo Medal Play 9 hoyos reservado para tres categorías y válido para la competencia anual.

 

Los resultados:

Hasta 13:

1°: Francisco Arenas con 34 golpes

2°: Amadeo Papa con 35 golpes

3°: Miguel Stagnoli con 35 golpes

 

De 14 a 24:

1°: Fabián Palacios con 32 golpes

2°: Lucas Pagano con 34 golpes

3°: Juan Peruilh con 34 golpes

 

De 25 al Máximo:

1°: Uma Springer con 30 golpes

2°: Santiago Blasón con 34 golpes

3°: Hugo Montero con 35 golpes

 

Fuente: Prensa CAE

 

