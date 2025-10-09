Golf: la fecha del ranking, con tres categorías

En el campo de golf del Club Estudiantes se completó un nuevo Medal Play 9 hoyos reservado para tres categorías y válido para la competencia anual.
Los resultados:
Hasta 13:
1°: Francisco Arenas con 34 golpes
2°: Amadeo Papa con 35 golpes
3°: Miguel Stagnoli con 35 golpes
De 14 a 24:
1°: Fabián Palacios con 32 golpes
2°: Lucas Pagano con 34 golpes
3°: Juan Peruilh con 34 golpes
De 25 al Máximo:
1°: Uma Springer con 30 golpes
2°: Santiago Blasón con 34 golpes
3°: Hugo Montero con 35 golpes
Fuente: Prensa CAE