Mesas de Gestión Territorial: se realizó una jornada en Iturregui y Mapis

Se trató de un mapeo social colectivo, donde se trabajó con los vecinos y referentes con una modalidad participativa para reconstruir datos demográficos de la zona y la circulación de caminos rurales, entre otras temáticas de interés para la población.

Dìas atrás se desarrolló una jornada en Mapis e Iturregui en el marco del programa municipal Mesas de Gestión Territorial. Se trató de un mapeo social colectivo, implementado desde la Dirección de Planificación Estratégica del Municipio y la participación de distintas áreas municipales, autoridades y equipos de educación y vecinos.

Se trabajó con los vecinos y referentes con una modalidad participativa para reconstruir datos demográficos de la zona y la circulación de caminos rurales, entre otras temáticas de interés para la población.

 

 

Participaron las áreas de Gestión Territorial, Planificación Estratégica, Promoción y Desarrollo de Localidades, Obras Rurales, Mujeres, Género y Diversidad, autoridades educativas, equipos de las instituciones educativas y vecinos de estos parajes.

 

 

Las Mesas de Gestión Territorial conforman un programa municipal que funciona como espacio de encuentro y trabajo participativo en los territorios con el fin de optimizar la planificación e implementación de las políticas públicas, fortalecer la integración comunitaria y el vínculo institucional con la comunidad.

