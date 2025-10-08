Barrio por Barrio llegó este miércoles en Villa Magdalena y Tiro Federal

“Barrio por Barrio” tuvo un nuevo miércoles de actividad, cuando este 8 de octubre se desplegó por la zona de Villa Magdalena y Tiro Federal.

Con punto de encuentro en el NIDO ubicado sobre Necochea 6030, desde las 9:30 horas fueron dispuestos los distintos stands de atención de numerosas áreas municipales.

Los servicios a los que vecinas y vecinos pudieron acceder son:

– SUBE

– Asesoramiento médico y puesto de vacunación.

– Vacunación canina y felina

– Validación de identidad app Mi Argentina

– Asesoramiento e inscripción a los programas Más Vida y PAAC (personas con celiaquía)

– Inscripción a Maternales, Centros de Día, Envión y Callejeadas

– Atención de las oficinas de Defensa del Consumidor, Relaciones Vecinales, Casa de Tierras y Regularización Dominial, Desarrollo Social, mujeres, Géneros y Diversidades y Empleo.

Además, desde dicho punto se desplegó un dispositivo puerta a puerta en el que se dialogó con vecinos y vecinas para conocer sus inquietudes y necesidades, las cuales serán remitidas a las áreas municipales correspondientes. Asimismo se brindó información de interés, vías de comunicación, entre otros.

Simultáneamente, distintos equipos de trabajo realizaron tareas en materia de limpieza, como así también mantenimiento de calles y espacios públicos. Para estas acciones, se realiza un trabajo coordinado y complementario con personal de empresas que brindan servicios para el Municipio, como Coopelectric y Transportes Malvinas, para una respuesta integral.

Este tipo de jornadas territoriales plantean un abordaje integral, para lo cual se dispone de la participación del Intendente y los funcionarios del gabinete, junto con personal de las distintas áreas de gestión municipal: Salud, Educación, Protección Ciudadana, Obras Públicas, Desarrollo de la Comunidad, Defensa al Consumidor, Asuntos Legales, entre otras áreas.