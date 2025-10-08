Este lunes abrirá la convocatoria a instituciones para participar del Aplauso al Asador

El Municipio, a través de la Subsecretaría de Cultura, convocó a las instituciones de nuestra ciudad a participar de una nueva edición de “Un aplauso al Asador”, la 40º Edición de la Fiesta que el próximo domingo 9 de noviembre se realizará en el Parque “Helios Eseverri”.

Podrán participar entidades de bien público que estén debidamente acreditadas, clubes de madres y asociaciones cooperadoras, sociedades de fomento, juntas vecinales, agrupaciones tradicionalistas, etc.

La inscripción será desde el 13 hasta el 24 de octubre inclusive, de lunes a viernes de 8 a 13, en la Dirección de Relaciones con la Comunidad ubicada en el Palacio San Martín (Rivadavia 2801), planta baja.

Los interesados deberán acercar una nota de la institución a la que pertenecen en la que conste la solicitud para participar del evento y los datos de contactos del referente (número de teléfono y dirección de correo electrónico), así como también la documentación que avale a la institución. Se informa también que los cupos serán limitados.