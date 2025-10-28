Ya se palpita “Maradona cumple en el Maradona”

El Municipio de Olavarría invita a toda la comunidad a participar de “Maradona cumple en el Maradona”, el festejo que se llevará a cabo en el Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego Armando Maradona”, este jueves 30 de octubre, fecha en la que precisamente nació “el diez”.

Durante la mañana y la tarde se brindarán todo tipo de propuestas, que serán llevadas a cabo a partir del trabajo articulado de diversas áreas que integran la Secretaria de Desarrollo de la Comunidad.

El evento, que se iniciará a las 9:30 horas, será abierto, libre y gratuito. Durante toda la mañana, profesores e integrantes del staff de la Subsecretaría de Deportes encabezarán postas de juegos, con competencias de fútbol, básquet y fútbol tenis, como así también distintas propuestas recreativas para todas las edades.

De manera paralela, desde las Subsecretarías de Cultura y de Protección Integral de Derechos se llevarán a cabo propuestas lúdicas y artísticas en distintos espacios del predio ubicado sobre avenida Hermanos Emiliozzi y calle 130, con acceso por esta última arteria.

El programa de actividades continuará en horas de la tarde, a partir de las 14. Se llevarán a cabo clases abiertas de Yoga, Zumba, como así también torneos de básquet 3×3 y de fútbol, que será protagonizado por chicos que integran el programa de Fútbol Barrial.

A la par, también se concretará propuestas culturales, lúdicas y recreativas que se prolongarán hasta el cierre de la tarde.