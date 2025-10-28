Niños de la Escuela de Educación Artística realizarán un mural colectivo en el Museo de las Ciencias

El Municipio de Olavarría, a través del Polo Educativo y Recreativo “La Máxima”, en articulación con la Escuela de Educación Artística “Mercedes Sosa”, llevará adelante la confección de un mural colectivo.

La propuesta denominada “Promoviendo la identidad ambiental local” consiste en la realización de un mural, que constará de piezas de cerámica realizadas por estudiantes de la Escuela de Educación Artística durante el año, con materiales de arcilla de nuestra región.

La actividad se iniciará este jueves 30 de octubre y continuará los días 6 y 13 de noviembre, de 13:30 a 16:30 horas. Dicho mural tendrá lugar en las instalaciones del Museo de las Ciencias – Centro Interdisciplinario de Innovación Tecnológica (CIIT).

Las piezas de cerámica que se utilizarán son de especies animales y vegetales características de nuestras pampas y se dispondrán en las escalinatas que conectan ambos espacios.

Por último cabe aclarar que se trata de una propuesta abierta a toda la comunidad que desee sumarse.