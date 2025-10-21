Elecciones 2025: qué se puede hacer y qué no durante la veda

Este domingo, 13.353.974 de bonaerenses están en condiciones de ir a votar en las elecciones pata elegir a 35 diputados nacionales que los representarán en el Congreso. Más allá que las mesas abrirán a las 8 del domingo y cerrarán a las 18 de ese día, como suele suceder hay una veda electoral para tener en cuenta.

En concreto, el viernes 24 de octubre comienza la veda electoral en todo el país, marcando el cierre de la campaña y el inicio de restricciones para candidatos y ciudadanos. Esta medida garantiza que los votantes reflexionen antes de emitir su voto el domingo, día en que se celebrarán las legislativas 2025.

De esa manera, los días previos y la misma jornada de las elecciones estarán restringidas distintas actividades vinculadas al proselitismo. Además, hay actividades no permitidas el mismo domingo de los comicios.

Las prohibiciones dentro de la veda electoral