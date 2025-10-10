Duelo de olavarrienses en el Delmi: festejó Marina

Oberá Tenis Club cayó como local en una nueva presentación en la máxima categoría del básquet nacional y fue en manos de La Unión. En ambos equipos hubo presencia local.

La Unión de Formosa viajó a Misiones y logró la victoria ante OTC por 87 a 80 en un duelo con un desarrollo de juego muy parejo, en el que hubo varios cambios de liderazgo en el marcador, La U tuvo un mejor cierre; con más efectividad y sacó adelante el partido.

Los dirigidos por Fabio Demti no lograron controlar el ritmo, y siempre tuvieron al rival generando incomodidad y negándole fluidez.

En el equipo misionero, Bruno Sansimoni completó 31:30 minutos con 10 puntos, 2 rebote, 9 asistencias y Agustín Brocal sumó 30:51 minutos con 17 puntos, 4 asistencias, 1 recupero.

Por otro lado, en La U, Mariano Marina aportó 10 puntos, 6 rebotes y 1 recupero en 25:14 minutos.