Duelo de olavarrienses en el Delmi: festejó Marina | Infoeme
Viernes 10 de Octubre 2025 - 19:13hs
24°
Viernes 10 de Octubre 2025 - 19:13hs
Olavarría
24°
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet
 - 10 de Octubre de 2025 | 12:15

Duelo de olavarrienses en el Delmi: festejó Marina

Luego de su participación en la Liga Sudamericana, Oberá Tenis Club volvió a la acción en la Liga Nacional y fue con derrota en condición de local ante La Unión en duelo de olavarrienses.

Foto: Liga Nacional

Oberá Tenis Club cayó como local en una nueva presentación en la máxima categoría del básquet nacional y fue en manos de La Unión. En ambos equipos hubo presencia local.

 

La Unión de Formosa viajó a Misiones y logró la victoria ante OTC por 87 a 80 en un duelo con un desarrollo de juego muy parejo, en el que hubo varios cambios de liderazgo en el marcador, La U tuvo un mejor cierre; con más efectividad y sacó adelante el partido.

 

Los dirigidos por Fabio Demti no lograron controlar el ritmo, y siempre tuvieron al rival generando incomodidad y negándole fluidez.

 

En el equipo misionero, Bruno Sansimoni completó 31:30 minutos con 10 puntos, 2 rebote, 9 asistencias y Agustín Brocal sumó 30:51 minutos con 17 puntos, 4 asistencias, 1 recupero.

 

Por otro lado, en La U, Mariano Marina aportó 10 puntos, 6 rebotes y 1 recupero en 25:14 minutos.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME