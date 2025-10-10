La Feria Libros en Olavarría y el Festival del Libro cerraron su primera jornada con la presentación de Florencia Canale

El Municipio de Olavarría recuerda a la comunidad de todo el Partido y la región que hasta el domingo inclusive el Centro Cultural Municipal “San José” será sede de la 29º edición de la Feria Libros en Olavarría y el 4º Festival del Libro, una propuesta conjunta organizada con el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. La primera jornada se concretó el último jueves, con una nutrida programación que tuvo como cierre la presentación de Florencia Canale.

La actividad se inició en horas de la mañana, con propuestas pensadas para distintos niveles educativos, encabezadas desde el Museo Municipal Dámaso Arce, el Instituto de Investigaciones Antropológicas de Olavarría (IIAO), el Polo Educativo y Recreativo Municipal La Máxima y bibliotecas populares de la ciudad.

Durante toda la jornada, además, se brindaron actividades recreativas y lúdicas, para todas las edades, con el complemento también de stands para todos los gustos, distribuidos en los distintos espacios del Centro Cultural Municipal.

El broche de la jornada fue la presentación del libro “La Cruzada”, de la escritora y periodista Florencia Canale, obra que fue publicada a inicios del corriente año. Se contó con un importante acompañamiento del público, que se dio cita en el auditorio principal.

Este viernes el programa de actividades continuará con atractivas propuestas que también se prolongarán durante toda la jornada. Vale destacar, a la par, que desde las 19 horas se llevará a cabo el acto de apertura oficial, mientras que desde las 20 el cierre del día 2 será con la charla “Osvaldo Bayer, nuestro amigo”, de Cecilia Rosseto.

Cronograma Día 2

15 horas. Propuestas en el Patio: juegoteca, grabado, Dibujo, Estatua viviente y Actividades del Museo de Ciencias

15 horas. Auditorio A 14 horas. “Mesa de cuentos”. Presentación escritores Franco Campo “”En la oscuridad de la luz”, Antonella Tapia “Eventos canónicos”, Victoria Ponce “Truco Gallo”

15 horas. Taller Diario Creativo, por Biblioteca Collinet (Dirigido a adolescentes. Cupo: 20 personas)

16 horas. Auditorio B. Presentación del libro del Bioparque Municipal La Máxima “Leyenda Bajo los árboles”

16 horas. Auditorio A. Agrupación de Escritores Olavarrienses presentará Antología 2024 “Amor extraño Olvido”

16 horas. Taller Arteterapia Infantil, por Biblioteca Collinet (Cupo: 20 personas)

17 horas: Show de circo y magia, a cargo de Circo Ancestral.

17 horas. Auditorio A. “Una historia del cine documental argentino”. Presentación del núcleo de Investigación PROINCOMSCI – FACSO UNICEN

17 horas. Auditorio B. Presentación del libro “El destierro de BÄRBEL” de Andrés Lorea

18 horas. Auditorio B. Taller de matemática y Literatura “¿Qué es el Ou.Li.Po?” de Guillermo Del Zotto

18 horas. Auditorio A. Charla a cargo Luis Scipioni, Juan Pablo Palmieri, Analía Umpiérrez (FACSO) “Cimentar la huella”: 15 años del Programa de Educación en Contextos de Encierro.

18 horas. Taller Caligrafía Gótica Medieval, por Biblioteca Collinet (Cupo: 15 personas)

19 horas. Auditorio. Presentación del libro “90 días para cambiar la Argentina. La última reforma constitucional”, de Tomás Aguerre

20 horas. Auditorio. Cecilia Rosetto, charla “Osvaldo Bayer, nuestro amigo”