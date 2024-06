“Aquí y Ahora, sin código postal”: una familia olavarriense con destino a Alaska

Los Zapp fueron su inspiración, cuando la familia viajera visitó Olavarría compartieron su charla en el Teatro Municipal y también leyeron sus libros. El sueño estaba en la mente de Cecilia y Ezequiel, Ágatha y Alina lo hicieron posible con un tremendo “sí”. La aventura comenzó a planificarse el 11 de abril de 2023 y hoy es un hecho: desde el 24 de marzo llevan 90 días de viaje, 5.100 kilómetros recorridos y 15 ciudades conocidas.

En medio de una corta visita por Olavarría y con la vista a un lado del Parque Mitre y al otro de la calle Brown casi Del Valle, porque allí pasaron la noche anterior a nuestro encuentro, micrófono mediante Infoeme compartió un rato ameno entre mates, experiencia y risas, adentro de “la casa con ruedas” de la familia olavarriense.

“A nosotros nos venia haciendo ruido hace rato el no tener tiempo para poder compartir, a mi se me iba la vida con mis alumnos entre clases, informes, reuniones y atrás de todo eso estaba mi familia, mis hijas. Lo que un docente comprometido le da a sus alumnos es un montón y la pandemia fue muy dura, Agatha me decía ‘mamá vos estás todo el día con el celular’”, compartió Ceci.

En este sentido, Eze, recordó: “Nos pasaba que las vacaciones nos quedaban con sabor a poco”, para ellos siempre la prioridad era el disfrute en familia. Así fue que el 11 de abril sin contar con presupuesto, él decidió ver una combi en venta para imaginar su futura casa, mientras ella esperaba en un rincón de un consultorio médico un diagnóstico. Ese mismo día casi en simultaneo en la radio Marcelo Manolio entrevistaba a un viajero olavarriense con una pregunta sobre el final que hizo mucho ruido. “‘¿Te arrepentís de algo?’ y el chico le respondió ‘de no haberlo hecho antes’”.

De aquella consulta medica, Cecilia no sólo salió con un diagnostico sobre su salud sino que también con una decisión sobre su vida: “Dije ‘listo nos vamos’”. Cuando se encontraron en la casa, sin mediar palabras ella lanzó: “Sentate, tengo que hablar con vos” y ahí comenzó un nuevo capitulo en su historia y también las preguntas: “¿De qué vivimos? o ¿Cómo vamos a comprar la camioneta?”, sin embargo reconocieron: “Tiempo después nos dimos cuenta que podíamos viajar con lo que teníamos, pero siempre nuestra prioridad fue entrar parados”.

Al otro día de la charla entre adultos, la consulta fue para Ágatha -su hija más grande- porque necesitaban que ella eligiera y ella dijo “‘si quiero’ y ahí empezó todo el tema”. El primer vehículo con posibilidad de compra fue encontrado en Buenos Aires, sin embargo al momento de viajar se dieron cuenta de que hubo un malentendido y cancelaron la compra. “Eso era un viernes, estábamos preparados para salir en horas y comprar el vehículo de nuestras vidas y al ratito estábamos todos llorando”, contó Cecilia.

Seguro de que este sueño no se iba a frustrar ante el primer obstáculo, Ezequiel aconsejó a las chicas: “No desarmen los bolsos, la semana que viene vamos a estar viajando a buscar otro vehículo” ahí apareció su nueva casa, el espacio en donde recibieron a este medio mientras el sol de la mañana -casi- invernal los rodeaba sobre la vereda del Parque Mitre.

Entre risas, al tiempo que Alina balbuceó las primeras palabras de la mañana y Ceci la cargó sobre sus piernas rodeándola con sus brazos y caricias, compartió : “Fue una locura, cuando la trajimos -a la combi- empezamos a ver todos los defectos, era un auto, tenia 19 asientos” y agregó casi al unísono con Ezequiel: “Es la segunda casa construida, terminamos con la otra y empezamos con esta”.

Cecilia y Ezequiel dejaron su casa en Olavarría con un enorme patio para viajar y ante la pregunta sobre lo que muchos consideran -en ocasiones una decisión precipitada- la respuesta es concreta: “No extraño mi casa, no extrañamos, quizás porque estoy tranquila porque conseguí unos inquilinos que son lo más y la realidad es que la casa va a estar ahí. Es algo material. Este era nuestro momento de viajar, ellas tienen la edad ideal”.

“Nosotros dedicábamos sábado y domingo a construir porque hicimos la mayoría. Le dimos una vida que nos costó nuestro tiempo libre. La casa tenia un rol muy protagónico y nuestra vida quedaba atrás, era ‘el’ proyecto. El living lo terminamos antes de salir, nunca estuvimos ahí”, aseguraron.

Mas allá de lo laboral, donde ella pidió licencia sin goce de sueldo y él renunció a la estabilidad de su trabajo en relación de dependencia y a un emprendimiento que llevaba adelante junto a un amigo, la preocupación estaba sobre la educación de sus hijas. “ Agatha esta en edad escolar, entonces lo primero que hicimos fue hablar con la escuela. Consultaron con su inspectora y nos está acompañando durante este año, para ellos también es un desafío porque es la primera vez que lo hacen. Ahora volvimos porque ella tenía que venir a rendir, rindió muy bien así que hasta diciembre tenemos vía libre”, plantearon.

Los desafíos están presentes y admitieron que a diario lo que más entrenan “es la paciencia por el espacio” pero además, “aprendes a cuidar los recursos, a cuidar lo que tenes y a aceptar ayuda”. “En la otra vida luchamos contra las pantallas y ahora es ‘hay wifi’ y no, no hay wifi y nadie murió”, apuntó.

Sobre el cierre, compartieron: “Ellas tenían una habitación de juguetes. Ahora si entra un juguete nuevo, se tiene que ir otro. Es lo que más cuesta. Nos hemos encontrado con nenes viajeros y hacen el intercambio, pero uno se tiene que ir para que otro entre” y concluyeron: “Los chicos te necesitan a vos, no necesitan un juguete”.