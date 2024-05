Cande Lecce: sus disculpas a Wanda, la relación con Tinelli y una denuncia que fracasó

En una visita a la Ciudad que la vio nacer, para celebrar sus 25 años junto a empresarios locales y familiares, Cande Lecce conversó con Infoeme y repasó las situaciones que la pusieron en el centro de la escena que la atravesó antes de partir hacia Buenos Aires. , su romance con Mauro Icardi, Marcelo Tinelli y Rodrigo De Paul, su vida como influencer y el desafío de enfrentar el "odio" de las redes sociales.

Es una fría mañana de viernes, demasiado fría para estar en la segunda quincena de mayo. Hace exactamente un año Cande Lecce dejó Olavarría para cumplir sus sueños. En medio de las repercusiones por su romance con Mauro Icardi, luego de 15 días en los que su rostro desfiló en múltiples portales nacionales, decidió irse: "Fue sin pensar y sin creer lo que iba a pasar", dijo.

"Con Mauro (Icardi) fueron dos semanas con mi cara por todos lados, muy explosivas. Siempre lo manejo con precaución por cómo soy, me gusta conectar conmigo mismo, ver qué me pasa. Por eso ante muchas injusticias siempre me quedé callado, rara vez salí a defenderme. Creo que ahora estoy en un momento en el que puedo salir a hablar”, añadió sobre el inicio de una charla prometedora.

Su relación con Mauro, Marcelo y… ¿De Paul?

Calificándose como muy vengativa, Cande Lecce habló sobre su relación con Icardi y dijo: " Nunca quise exponerlo, pero me dolió mucho cuando Mauro salió a hablar mal de otra chica. Le pasó el chat a una persona de confianza y bueno, tomó una magnitud que nunca pensé que tomaría. Hoy lo veo y me pregunto si era necesario, pero me ayudó mucho".

"La vida me dio la oportunidad de pedir disculpas. Pude hablar con Wanda y todo está más que bien"

La escena generó mucho revuelo en el mundo del espectáculo y coincidió con distintas situaciones que atravesó el futbolista con su pareja Wanda Nara, pero no impidió que Cande se retractara de lo sucedido. "La vida me dio la oportunidad de pedir disculpas. Pude hablar con Wanda y está todo más que bien", compartió, al tiempo que admitió que "estoy en colaboración con Telefe y ella trabaja ahí".

De todos modos, los vínculos amorosos que siguieron desde Olavarría tuvieron sus propias repercusiones y no negó haber estado con Marcelo Tinelli y Rodrigo De Paul , pero aseguró que el mundo mediático es "hostil" y declaró: " En la intimidad somos dos". gente 'normal', por eso cuido mucho a mi círculo íntimo. Luego se deja a muchas especulaciones que por otro lado los entiendo. Pero siempre me manejo con tranquilidad y respeto, esto es un poco de policía bueno y malo”.

Acerca de las promesas incumplidas de un productor famoso, sentenció: “Lo que tenia que charlar en privado lo hice y esta todo más que bien. A veces uno dice cosas que después se arrepiente. Pero a Marcelo (Tinelli) lo quiero mucho y es una persona importante para mi, estamos viendo qué sucede, se vienen cositas. No puedo decir mucho”.

Las denuncias a un boliche local

En 2022, en el marco de diferentes denuncias de jóvenes olavarrienses a diferentes acontecimientos ocurridos en un boliche nocturno de la Ciudad, Cande fue una de las mujeres que se animó a expresar un video sobre lo acontecido. “Se me acompañó muy poco. Fue un antes y un después en mi vida, no me preguntes por qué pero siempre tuve esa convicción y valentía de defenderme ante esa situación. Yo sabia que iba contra todo, estaba preparada para eso. Afrontando todo lo que tenia que afrontar que fue terrible”, señaló la olavarriense.

En este sentido, compartió que no se sintió acompañada por ningún funcionario público, pero además expuso: “En la comisaria de la Mujer no me dejaron hacer la denuncia, estuve cuatro horas esperando y nadie me atendió, la tuve que hacer en la comisaria segunda donde no tienen un protocolo, estuve ocho horas declarando. Yo necesitaba un análisis de sangre y tardaron ocho horas en hacerlo, no es casualidad”.

De acuerdo al relato de la joven olavarriense, en total hubo 50 chicas que fueron víctimas de esta situación de las cuales 28 terminaron en la justicia. Sin embargo, la denuncia no prosperó: “Me llamaron una sola vez para declarar y cerraron la causa. Gracias a dios que hoy puedo levantar un teléfono y contar todo”.

“Sabia que al contar esto exponía a un montón de personas poderosas".

Frente a su decisión de hablar planteó que, en su momento, decidió no hacerlo porque se la juzgó “un montón”. “Sabia que al contar esto exponía a un montón de personas poderosas. Pase muchas injusticias, se me tildó de querer hacerme famosa con eso y fue la situación más espantosa que me toco pasar en mi vida”, expresó.

“Uno se quiere hacer famoso por otra cuestiones, no por denunciar que te drogaron en un boliche. No querían que yo denuncie, tienen mi teléfono, me conocen. Sus parejas llamaban para hostigar, por eso me callé ante tantas injusticias. Estuve casi un año sin salir de mi casa. La gente se olvidó y me tildaron de todo. ¿Cómo voy a sacar provecho de una situación tan traumática?”, cuestionó la joven y cerró el tema.

“Estoy en mi mejor momento”...

Decidida, fiel a la elegancia de su estilo, Cande Lecce reconoció: "No me arrepiento de nada, puedo decir que hice lo que quería, con quien quería. Tengo muchas historias que contarles a mis hijos mañana".

A su vez, admitió: “La carrera de ser freelance, de perseguir tus sueños, es muy difícil. Hoy estoy en mi mejor momento, decidido, con convicciones, plantado. Quería hacer esta entrevista y hablar aquí porque quería hacerlo hace mucho tiempo pero no sé si tuve fuerzas para afrontarlo. Hace unos días hice un casting internacional del que tengo muchas expectativas”.

"Bloqueo lo que no me gusta".

Sobre el final habló del odio que recibe en redes sociales y medios locales y dijo: " Mi familia sufrió mucho. Mi mamá y mi papá lo saben todo, a veces las cosas que se dicen son todas mentiras. Al principio con todo lo que pasó aquí me acostumbré, hoy digo “wow” tienes que estar sin hacer nada para comentar algo y encima con malas intenciones, si no estás bien mentalmente te destruye”.

“Me llama la atención el odio local, pero sigo eligiendo a Olavarría. De hecho, me ofrecieron transmitir Gran Hermano en Buenos Aires y elegí hacerlo aquí" y cerró: "Bloqueo lo que no me gusta".

