Brandi: “Nos hicieron el trago y de la barra a la mesa perdí completamente el conocimiento”

A tan sólo unas horas de que efectivos de SUB DDI y de la Policía local realizaran un allanamiento en “Brandi”, el reconocido boliche ubicado en el barrio de Pueblo Nuevo, otra joven olavarriense denuncio haber sido “drogada” en el local varios meses atrás.

Fue en la noche de ayer que las fuerzas de seguridad desplegaron un importante operativo en el que se allanaron diferentes objetos del boliche, que en el día de ayer tomo relevancia por la grave denuncia que una joven había realizado a través de su cuenta de twiter. En el texto compartido, la mujer afirmaba haber sido drogaba en dicho establecimiento, lo que llevó a que tenga que ser hospitalizada.

La denuncia de este lunes no fue la primera, ya que fueron varias las jóvenes que afirmaron haber vivido experiencias similares en dicho local nocturno. Por esta razón, el sábado a las 16 se realizará una marcha en el Paseo Jesús Mendía.

En base a esto, en la noche de este lunes otra joven olavarriense se sumó a la lista de mujeres que manifestaron haber sido drogadas en este comercio nocturno de Pueblo Nuevo.

Según contó en un video que compartió en su cuenta de ínstagram, el hecho tuvo lugar el pasado 7 de octubre.

“Ese día, que era el fin de semana largo del 2021, yo salía a este famoso boliche. Fui con tres amigas más. Ni bien entramos dimos una vuelta, no había mucha gente, fuimos al baño, y después a la barra, donde cada una se pidió un trago, yo me acuerdo que pedí una caipiriña de mandarina”, comienza el estremecedor relato de la joven, quien, según lo que manifestó, en tal oportunidad terminó viviendo la peor situación de su vida.

“Nos hicieron el trago y en el trayecto de dos metros que hice de la barra a la mesa que nos sentamos con ese trago, perdí el conocimiento, no me acuerdo de absolutamente de nada”, relató la joven, visiblemente angustiada, en las imágenes que ella misma compartió.

Según precisó, esto habría ocurrido alrededor de las 12 de la noche.

Pero la terrible experiencia no terminó ahí: según manifestó, la joven recuperó la conciencia recién al otro día.

“Me desperté al otro día, en una casa que no era la mía, sin entender lo que pasó, no entendía por qué me estaba pasando eso si había sólo tomado un solo trago. Cuando caí de la situación, salí como pude, me tomé un remís, llegué a mi casa y empecé a procesar todo, tenía taquicardia, estaba muy mal, así que desperté a mi mamá y le dije ¨me drogaron¨”, recordó la víctima.

“No pensé que me iba a pasar esto jamás, nunca tomé de otro trago, a ese trago lo compré con mi propia plata… Siempre por motivos de laburo me toco viajar, y jamás pensé que me iba a pasar esto acá en Olavarría”, se lamentó.

En ese momento, la joven aseguro que, después de “juntar fuerzas como podía”, fue a la comisaría para realizar la denuncia.

“Fui a la comisaria de la mujer, en donde me atendieron súper mal, en el estado que estaba necesitaba que alguien me escuchara, pero cero empatía con las mujeres. Me dijeron que ahí no podía hacer la denuncia, así que fuimos a la Comisaria Primera, estuve 5 horas declarando, contando todo lo que me pasaba, detallando nombre por nombre, situación por situación”, contó la víctima.

“Ante la bronca y la impotencia, subí una historia y puse lo que me había pasado, lo primero que me dijeron era que me iba a comer una contradenuncia, y si, recibí un mensaje anónimo, porque estaba escrachando a este boliche. Recibí amenazas después de lo que me había pasado, siendo que conozco a los dueños, muy bien los conozco, y no fueron capaces de mandarme un mensaje a ver como estaba, sólo para amenazarme”, sentenció la protagonista de la terrible situación

Aparte de eso, transformarse en víctima de esta situación le significó un difícil proceso en donde se evidenció, según expreso, “lo terriblemente solas” que estarían las mujeres.

“Me llevaron al hospital, me sacaron sangre, me hicieron estudios y dijeron que al otro día iban a ir a mi casa para que ratifique la denuncia, pero espere y eso no pasó, estamos solas, realmente estamos solas, sólo siento miedo e importancia, te hacen creer que es tu culpa”, declaró.

“Estuve un mes sin poder dormir ni salir de mi casa, me agarraban ataques de pánico, teniéndole miedo a todo, 7 meses pararon y no volví a salir, y gracias a que alguien hoy habló, me atreví a contar mi historia. La saqué batata, no me pasó nada, pero me dejaron sola, nadie llamó a mi mamá ni a la ambulancia, me desperté en una lugar en el que no quería estar, hoy y que ya pasó un tiempo yo digo que denuncien, porque es a única manera. Nadie tiene por qué ponerte algo en el trago, no puede quedar impune, si te tocó esto, si te pasó, denuncia, por vos y por todas. Virilicemos esto que pasó en Olavarría, por favor”, concluyó