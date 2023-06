El mensaje que Maxi López le escribió a la olavarriense Cande Lecce

Maxi López le escribió un mensaje a la olavarriense Candela Lecce para burlarse de Mauro Icardi. La supuesta amante del futbolista dio a conocer una conversación que tuvo con el exmarido de Wanda Nara.

En el programa Desayuno Americano, el periodista Carlos Monti mostró el mensaje que Maxi López le habría escrito a Cande Lecce para felicitarla por mostrar la verdadera personalidad de Mauro Icardi. “Qué bien como de a poco todo se acomoda. Había que sacarle la máscara a ese personaje. Y que se lo conozca tal cual y cómo es”, dice el mensaje del exjugador a la supuesta amante de Icardi.

“El modus operandi de Icardi es escribir, después borrar, bloquear, desbloquear... Lo que más me molestó fue el último mensaje que me envió, no supe cómo reaccionar y mi entorno me decía que es una persona que está mal psicológicamente. La gente dice que yo quiero ser famosa y no es así, ustedes tienen todas las pruebas y no estoy mintiendo”, dijo Cande Lecce.

"Él se victimiza todo el tiempo... me decía que no puede decir ciertas cosas públicamente. Conmigo las dos cosas no las va a tener, él incluso me habló de Wanda en algunas conversaciones. Yo lo único que quiero es que él se borre de mi vida y no me escriba más, quiero paz y tranquilidad, esa es mí única manera de decir basta, no puede ser que estas dos personas hagan lo que quieran con mi vida”, agregó.

La joven olavarriense compartió en el programa de TV un audio que le envió Icardi. "Me harté, me cansé de tanta mentira", le cuenta sobre Wanda,