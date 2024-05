Laprida: la experiencia de dos viajeros que causó debate en redes

"Huguito y Andre" son una de las tantas parejas de nuestro país que deciden vivir sobre cuatro ruedas y conocer cada rincón de la Argentina mediante esta experiencia. Además de compartir en redes sociales cada escena de la que son protagonistas y ofrecer contenido a sus seguidores, uno de los sustentos del viaje -en este caso- es a través de la venta de determinados productos. Sin embargo, su desembarco en la vecina ciudad de Laprida no dejó la mejor experiencia laboral.

Desde su cuenta "viajemosjuntos_ok" los jóvenes viajeros compartieron su experiencia luego de pasar por Laprida y ser interceptados por funcionarios públicos que les impidieron vender los productos con los que sustentan su viaje. "No nos dejan trabajar", titularon en el video junto a un emoji con lagrimas en los ojos.

"Estamos indignados con Huguito, ahora le vamos a contar por qué, qué pasó", compartió ella entre las primeras frases del video. En las imágenes, que datan del 16 de mayo, la joven viajera contó: "Estamos un poquito tristes porque a Huguito me lo retaron, hoy a la mañana quiso salir a vender sahumerios y hoy lo frenaron".

Frente a este relato, el joven aclaró: "Muy amablemente me dijeron que no se podía y fuimos a pedir autorización con la secretaría de seguridad e inspección y no quiso saber nada". Pese a la voluntad de pedir permiso para la venta e incluso promocionar la Ciudad a través de la generación de contenidos, obtuvieron una respuesta negativa.

El video cuenta con más de 44 mil reproducciones, 925 Me Gusta y 128 comentarios en los que se debatió sobre los acontecimientos que relataron los viajeros. De todas maneras, destacaron "AMAMOS a la gente de Laprida 💕 y el lugar es hermoso".