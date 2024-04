Milei y Caputo aseguraron que la inflación se desaceleraba citando una cuenta de X con datos falsos

Durante una entrevista con Alejandro Fantino, el presidente Javier Milei citó los datos publicados por una cuenta de X que presuntamente tomaba precios del supermercado Jumbo, para dar un ejemplo de la desaceleración de la inflación. También el ministro Luis Caputo la había usado como referencia en una nota reciente. Sin embargo, en las últimas horas ese perfil en cuestión salió a aclarar que los datos publicados no eran reales. “Esta cuenta es un experimento social”, posteó el “Jumbo Bot”. La reacción en las redes, claro, no se hizo esperar y X se llenó de memes.

Ese “Jumbo Bot” (@Bot_Jumbo, en X) se había convertido en los últimos días en un punto de referencia de militantes libertarios, que lo utilizaban para fogonear en las redes presuntos datos de cómo los precios bajaban o al menos reducían el ritmo de la inflación.

Pero los administradores del perfil tuvieron que salir a explicar que los datos publicados no eran reales, luego de que el presidente Javier Milei los usara durante la extensa nota que le dio a Alejandro Fantino el lunes.

“Esta cuenta es un experimento social. Nunca analizó precios, ni existió ningún bot que siguiera los productos de Jumbo. Pero sí sirvió para una cosa: ver la necesidad que tienen muchos en mostrar resultados que la realidad les niega. Este bot se autodestruirá en 3, 2, 1…”, posteó pasadas las 10 de la noche del lunes.

Apenas unas horas antes, el presidente de la Nación había usado los datos que arrojaba Jumbo Bot como un parámetro confiable del devenir de la economía argentina. “¡Caída de precios! Fantino… ¡caída de precios!“, se emocionó Milei en el canal Neura al ver en pantalla los datos que publicaba la cuenta trucha y sostuvo que “se va a derrumbar la tasa de inflación”.

Ante la rápida repercusión que tuvo la desmentida, el falso bot le pidió disculpas al mandatario y anticipó que no se va a cerrar. “Decidimos no autodestruirnos para que este suceso no desaparezca. Pedimos disculpas a quienes se esperanzaron por nuestros datos, incluido al Presidente”, dice otro mensaje.

Caputo también

El ministro Luis Caputo usó los datos de Jumbo Bot en una entrevista reciente con Jonatan Viale en TN para plantear un fenómeno de deflación en las góndolas. “El Jumbo Bot está dando -5%”, informó el funcionario a cargo del rumbo de la economía del país.

“Hacemos extensivas las disculpas al ministro de Economía, Luis Caputo. No se tome a personal el asunto. Repetimos: fue solo un experimento social”, pidió el perfil extendiendo el hilo de X con el que había publicado originalmente la desmentida.