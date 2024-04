El cambio climático recortará un quinto del crecimiento global en 2050

El cambio climático causado por las emisiones de CO2 ya presentes en la atmósfera provocará una reducción de la quinta parte del producto interno bruto (PIB) global en 2050. Es decir unos 38 billones de dólares, según un estudio publicado el miércoles.

Ese impacto se producirá sea cual sea el nivel de recorte de emisiones, según los expertos que publicaron el informe en la revista Nature. Pero recortar las emisiones de gases de efecto invernadero, lo más rápidamente posible, será crucial para evitar impactos económicos aún más devastadores.

Qué podría pasar en los siguientes años

De acá a 2100 las consecuencias serán aún más dramáticas, del orden de decenas de billones de dólares suplementarios, si el planeta se calienta mucho más de los 2º C. La temperatura promedio de la superficie terrestre ya subió 1,2° C por encima de ese punto de referencia.

Ese nivel fue suficiente para amplificar olas de calor, sequías, inundaciones y tormentas tropicales, que se vuelven más destructivas debido al aumento del nivel del mar.

La inversión anual necesaria para mantener el calentamiento global por debajo de los 2° C, el objetivo principal del Acuerdo de París de 2015, es una fracción de los costes que supondría no hacer nada, destacan los investigadores. Permanecer por debajo del umbral de 2° C "podría limitar la pérdida de ingresos regionales promedio al 20% en comparación con el 60%" en un escenario de altas emisiones, dijo a la AFP el autor principal, Max Kotz, experto en sistemas complejos del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático (PIK).

Cuales serán los países mas afectados por el cambio climático

La mayoría de los países tropicales serán los más afectados por esos daños climáticos, según el estudio.

"Se prevé que los países menos responsables del cambio climático sufran una pérdida de ingresos que es un 60% mayor que la de los países de ingresos más altos y un 40% mayor que la de los países con emisiones más altas", dijo Anders Levermann, científico principal del PIK. "También son los que tienen menos recursos para adaptarse a sus impactos", añadió.