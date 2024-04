Casinos Online: crece la preocupación por las apuestas de niñas, niños y adolescentes

Mientras las camisetas de futbol de los principales clubes del país y los/las influencers bombardean en sus redes sociales con propagandas y propuestas de casinos online, comienza a crecer la preocupación por las consecuencias físicas y mentales que generan el uso de este tipo de plataformas de apuestas en niños, niñas y adolescentes.

El fiscal Lucas Moyano, Agente Fiscal titular de la UFIJ 22 y subrogante de la UFIJ 19. Experto en Ciberdelincuencia y Tecnologías Aplicadas a la Investigación y Especialista en Cibercrimen y Evidencia Digital, habló sobre el tema en una nota editorial para Diario El Tiempo sobre el crecimiento del juego online y lo que genera en niñas, niños y adolescentes. Por su parte, Manuela Cos, docente del Instituto de Formación Docente, integrante del espacio Olavarría al Frente y de la Mesa de Cannabis, se refirió al proyecto presentado en el Concejo Deliberante.

"El juego online con apuestas ilegales es de fácil acceso desde el lugar donde nos encontremos a través de nuestro dispositivo telefónico, resultando atractivo para los adolescentes, quienes son especialmente vulnerables a los riesgos vinculados con ese tipo de actividad, siendo crecientes inconvenientes la adicción, el endeudamiento y los problemas de salud mental", plantea el fiscal Moyano.

En sintonía con esto último, retoma la definición de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA) donde advierten que "el juego de apuestas es un estímulo que varía de persona a persona, que va desde el placer de la diversión hasta necesidades muy básicas sustentadas en un pensamiento mágico y mesiánico de que con esto 'me voy a salvar'".

En este escenario, indica Moyano, es donde "emergen los criptocasinos, proyectándose también como una tendencia en aumento, ya que aseguran un nivel de pseudoanonimato que otras plataformas no pueden garantizar. Y además, favorecen la inclusión financiera de sectores no bancarizados, quienes ahora pueden participar en el entretenimiento online sin necesidad de tener una cuenta bancaria".

Al respecto, alerta sobre los nuevos desafíos que implican estas circunstancias "ante la falta de regulación y la posibilidad cierta de que, a través de ellos, puedan conocerse los orígenes de esos fondos, que podrían provenir de actividades ilícitas".

En niñas, niños y adolescentes, la adicción al juego es un problema en crecimiento ya que "son especialmente vulnerables debido a su inexperiencia, la baja percepción del riesgo, la impulsividad, la facilidad de acceso a estas plataformas y las publicaciones en redes sociales, donde se reflejan historias de premios obtenidos por acertar algún resultado deportivo pero nunca se muestran las pérdidas".

Juegos online, un tema en la agenda política de Olavarría

En nuestra Ciudad, durante esta última semana, desde Olavarría Al Frente presentaron un proyecto al Concejo Deliberante para abordar este problema que se visualiza -casi a diario- en las escuelas. Manuela Cos, docente del Instituto de Formación Docente, integrante del espacio político impulsor del proyecto y de la Mesa de Cannabis, dialogó con Radio Universidad sobre el tema.

La propuesta presentada busca trabajar en la "Prevención del Juego Online en Adolescentes" ya que en aulas y en instituciones educativas los docentes se encuentran con que "el juego online en jóvenes ingresa por todos lados, interviniendo no sólo en la situación pedagógica sino también en el contexto". "Nos encontramos con familias que desconocen la situación, pero también hay otro sector que no solo la conocen sino que los responsables adultos son cajeros. Hoy es un ingreso no estable pero muy considerado, es muy compleja la situación", afirma la docente.

Esta iniciativa, explica: "Busca generar estrategias locales para la prevención, lo pensamos desde ahí porque el juego online es a través de plataformas y de la virtualidad lo que pone un escenario completamente distinto a lo que es el bingo o un casino o un lugar físico. Hablamos de muchas plataformas que son legales y vemos las principales camisetas de fútbol que tienen sus sponsors dentro de esto, pero el proyecto no apunta a esa regulación, apunta a proteger la salud de los jóvenes desde una perspectiva integral e interdisciplinaria".

Acerca del ingreso de las tecnologías dentro del aula, sostiene: "Es algo con lo que venimos batallando hace un montón, pero hoy la diferencia es que te podes encontrar dos jugando al Free Fire, cinco apostando o de cajeros", al tiempo que explica sobre dos cuestiones que genera la apuesta online: "Una es la salud física, el cansancio, desgano, ansiedad, dependencia y otra es la cuestión psicológica y/o mental".

"¿Qué hace el juego? te da lo que tus abuelos llamaban salta la timba, el estudiante cuando apuesta esta esperando ganar y pensemos que apuesta plata real y la necesidad es ganar y en muchos casos este estudiante cajero de lo mismo que le van apostando a él, es un dinero que va sosteniendo y después le permite pagar premios, el tema es que en algún momento te pueden ganar uno, dos o tres y muchas veces ya se gastaron ese dinero. Otra de las consecuencias son los problemas y que el que apuesta es conocido y ahí después hay que dar explicaciones, genera mucho conflicto y endeudamiento", continúa.

El proyecto presentado al Concejo Deliberante, en uno de sus items plantea "pensar espacios de capacitación para poder detectar y pensar un acompañamiento individual porque la practica no es igual en todos los estudiantes. Si bien las individualidades siempre están, acá hay que ser muy cuidadosos porque no discrimina sector social".

