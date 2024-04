La CGT convocó a un paro general para el próximo 9 de mayo

La Confederación General del Trabajo (CGT) reunió esta tarde a su consejo directivo y definió movilizar el próximo 1º de mayo, en el Día del Trabajador, y avanzar con un paro general el 9 de mayo. El encuentro se llevó a cabo este jueves, en la sede porteña de calle Azopardo de la Central y era presidida por el triunvirato que conforman Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano.

Esta será la segunda huelga de la CGT en la presidencia de Javier Milei. La anterior fue el pasado el 24 de enero y consistió en un paro de 12 horas con movilización.

La movilización del 1º de mayo, en tanto, “tendrá como agenda un documento con el país que planificamos, con cuestiones que se han desbaratado en los últimos tiempos que llevaron a la proclama”.

“Hay una sumatoria de cuestiones que están irresueltas y una perspectiva de que se sigan acentuando. Eso nos va a llevar una caída del poder adquisitivo y de compra de los ingresos mucho mayor”, sostuvo Daer en diálogo con la prensa.

“Se liberan los precios. Ahora se plantean que van a bajar, pero la coyuntura la vamos a tener en que los salarios no alcanzan. No es que la gente no convalida los precios, es que la gente no tiene plata”, remarcó el titular del gremio de Sanidad.

El sindicalista reflexionó también sobre los acuerdos salariales. “La realidad que tenía que cambiar hoy es que se homologue la paritaria del sindicato Camioneros”, aseveró. Y resaltó: “Creemos que no se puede ajustar sobre los sectores más vulnerables y que el Estado se desentienda de las negociaciones salariales y, cuando se realizan, no homologarlas”.

Daer señaló además que la central obrera acompañará la marcha universitaria convocada para el próximo martes 23 de abril, ya que el sector educativo está en una situación crítica por el congelamiento de su presupuesto.

El anuncio de las medidas fue realizado el día de después del encuentro de la cúpula de la CGT con funcionarios del gobierno nacional en la Casa Rosada. Sobre la reunión, el gremialista dijo que fue “buena”. (DIB)