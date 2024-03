8M: "Saquen la motosierra de nuestros derechos"

En la jornada de este viernes se vivió una gran manifestación que tuvo como protagonistas a mujeres de diferentes organizaciones políticas en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y Paro Feminista.

Una vez más, los derechos conquistados fueron defendidos en las calles por cientos de mujeres que creyeron necesaria esta jornada de movilización y resistencia.

Por las que no están, por las que vienen, por todo lo logrado, por todo lo que no tienen y porque la tasa de femicidios sigue siendo alta en nuestro país marcharon cientos de mujeres olavarrienses este 8 de marzo.

En una de las actividades que se llevó a cabo en el parque mitre, pensaron, escribieron y leyeron un documento con datos reales y necesidades reales que sufren y viven todas las mujeres y disidencias en Argentinas, y Olavarría.

Infoeme pudo acceder al documento que advierte la desigualdad de género, violencia machista y trabajos precarizados.

Este es el documento completo:

"Este 8 de Marzo las mujeres, las lesbianas, bisexuales, intersex, maricas, travestis, trans, no binaries, asexuales estamos de paro en lucha y resistencia en todo el mundo.

Somos las obreras textiles neoyorquinas, las negras, las socialistas, les disidentes, las afrodescendientes, las campesinas y las hermanas originarias, que desde 1910 todos los 8 de marzo tomamos las calles del mundo contra el machismo, el patriarcado, el fascismo y el capitalismo.

A casi tres meses de la asunción de un nuevo gobierno nacional de características fascistas nos toca salir a las calles para exigir y luchar por la defensa de nuestros derechos. El gobierno de Javier Milei y Victoria Villaruel han levantado un plan de guerra contra las masas. El ajuste feroz a cuenta del FMI, de patronales del campo, alimenticias, banqueros y especuladores inmobiliarios, golpea a todo el pueblo llevando la cifra de pobreza nacional al 60%. ¡Pobreza que sabemos golpea aún más fuerte a mujeres, disidencias y niñeces!

Derechos históricos conquistados están siendo avasallados, cuestionados, así lo demuestran el nefasto dnu y el intento de Ley Ómnibus que gracias a la lucha constante del pueblo en las calles, con las asambleas populares, les trabajadores de la cultura y las organizaciones sociales y feministas, la tumbamos. Ese es el camino para enfrentar a estos falsos libertarios y liberales. ¡Contra el fascismo se lucha!

Por eso desde este espacio exigimos que las centrales obreras, la CGT y las CTAs convoquen a un paro nacional y pongamos en pie un plan de lucha hasta derrotar el plan motosierra de Milei y el ajuste de todos los gobiernos.

¡NI UN PASO ATRÁS! ¡SAQUEN LA MOTOSIERRA DE NUESTRXS DERECHOS Y DE NUESTRXS CUERPAS!

DESDE ESTA ASAMBLEA AUTOCONVOCADA

¡Denunciamos que en los dos primeros meses del año hubo 53 femicidios y transfemicidios! Nos asesinan cada 26 horas. ¡Por eso gritamos NI UNA MENOS!

Le exigimos al nuevo gobierno municipal que informe qué líneas de trabajo se propondrán para dar respuesta a la emergencia de género en nuestra ciudad.

Denunciamos que el presupuesto local de la ordenanza 3910 continúa usándose mayoritariamente para pagar sueldos y contrataciones. ¡Exigimos que los sueldos de les trabajadores de la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidades estén contemplados por fuera de este!

Exigimos aumento del porcentaje fijado en la ordenanza 3910!

Exigimos la creación de un hogar de tránsito para personas que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género.

Exigimos que todos los espacios estatales en todos sus niveles cuenten con profesionales capacitadxs en perspectiva de género.

Exigimos la reapertura del ministerio nacional de mujeres, géneros y diversidades. Y que el ministerio provincial redoble las políticas públicas de asistencia y acompañamiento para las personas en situación de violencia de género. ¡Nuestras vidas no son variables de ajuste!

¡No al desfinanciamiento de la línea 144!

BASTA DE HAMBRE, MISERIA Y DESOCUPACIÓN

¡Denunciamos a Sandra Pettovello y su política de ajuste y miseria dictada por el FMI! ¡No al recorte de los programas potenciar trabajo, ni del acompañar!

La emergencia alimentaria no puede esperar, que se restituyan los alimentos a los comedores populares.

¡Basta de ajustar a los que menos tienen! Aumento de los programas sociales en base al salario mínimo vital y móvil. Trabajo genuino y pase a planta permanente de todxs lxs precarizadxs en todos los ámbitos laborales.

Licencias de maternidades, paternidades xaternidades por 6 meses para trabajadoras, trabajadores y estudiantes. Jardines para el cuidado de niñeces en lugares de trabajo, estudio y barrios.

¡Quienes criamos, cuidamos y limpiamos también somos trabajadorxs y nuestras jubilaciones no se tocan! ¡los aportes que nos faltan los tiene el patriarcado, ni una jubilada menos! ¡Eso que llaman amor es trabajo no remunerado!

Les trabajadores municipales merecen vivir dignamente. ¡Aumento salarial YA!

Reconocimiento de derechos laborales a trabajadoras y trabajadores migrantes. Exigimos programas nacionales, provinciales y locales que garanticen el derecho a la tierra y la vivienda. ¡Que tener donde vivir no sea un privilegio!

¡SON LEYES CONQUISTADAS, NI UN PASO ATRÁS!

¡Exigimos la efectiva implementación de la ley Brisa! ¡Las infancias son sujetxs de derechos!

¡La ley de Educación Sexual Integral NO SE TOCA! Exigimos que se aplique de forma laica, intercultural, científica y no binaria en todos los ámbitos de la educación tanto pública como privada.

Por la formación permanente y en servicio para todes les trabajadores de la educación en ESI con perspectiva de género e intercultural.

¡LA IVE NO SE TOCA! A la clandestinidad no volveremos nunca más!

La ley de identidad de género no se toca porque lo que no se nombra no existe y lo que no existe no tiene derechos

No es ideología de género, son derechos! Por la aplicación de la Ley Micaela en los tres poderes del Estado.

LAS COMPAÑERAS ORIGINARIAS DECIMOS

Nosotras, como compañeras originarias, demandamos el cese de la represión, la criminalización y la violencia contra los pueblos indígenas.

Exigimos el reconocimiento de nuestra autonomía y el respeto por nuestra pluralidad jurídica, de acuerdo con el convenio 169 de la OIT y otros tratados internacionales. Pedimos la liberación de nuestra hermana Mapuche, Yessica Bonnefoi Carriqueo Antimil, y la protección de nuestra autoridad espiritual, la Machi Betiana Colhuan Nahuel.

Reclamamos el reconocimiento y respeto de nuestros territorios ancestrales y el acompañamiento adecuado en las restituciones de restos de nuestros ancestros por parte del estado.

Localmente, solicitamos la conservación y el cuidado de nuestra tierra y biodiversidad, denunciando los daños causados por la contaminación y el agronegocio, así como la explotación de nuestras sierras.

Rechazamos la discriminación y el racismo hacia nuestro pueblo en los medios de comunicación y exigimos el fin de la violencia institucional y simbólica.

Nos comprometemos a resistir el extractivismo y defender nuestra cultura y territorio. ¡Marici Weu!¡Marici weu!

¡ACCESO LIBRE Y GRATUITO A LA SALUD! ¡LA IVE NO SE TOCA!

Exigimos una línea gratuita municipal para denunciar las violencias a las que somos expuestas quienes gestamos, parimos, abortamos y cuidamos nuestra salud sexual.

Exigimos al hospital y al equipo de ginecología que garantice abortos sin dilaciones con perspectiva de género.

Decimos NO a la Violencia Gineco Obstétrica! Queremos parir como elijamos y abortar sin ser juzgadas en el Hospital. La violencia medica es violencia sexual! Exigimos que se garanticen las ILEs de más de 14 semanas en el hospital sin intervención de médiques que obstaculicen los circuitos.

Exigimos capacitación en AMEU a médicas generalistas que vienen acuerpando y acompañamiento desde hace años. Que las obras sociales cubran en forma simplificada la IVE.

Exigimos la separación del área de maternidad de la atención e internación ginecológica en el Hospital

Basta de persecución a les profesionales y a les acompañantes de abortos.

Por salud diversa integral, incluyendo la salud reproductiva y sexual porque no solo abortamos las mujeres, también abortamos las lesbianas, los trans, las personas no binarias.

¡La salud mental es un derecho! ¡No al capacitismo! Basta de violencia en los lugares de internación.

Denunciamos el vaciamiento del consultorio inclusivo. Exigimos presupuesto propio y trabajadores no precarizades!

LES DOCENTES Y ESTUDIANTES DECIMOS:

Las decisiones políticas y económicas del gobierno Nacional apuntan directamente hacia nuestra formación y trayectorias. Nos negamos a retroceder en materia de derechos conquistados y a volver habitar espacios educativos tradicionales, donde la identidad de les niñes, adolescentes, jóvenes y adultes era desplazada a un segundo plano. El lenguaje inclusivo con perspectiva de género, la libertad de expresión, la Ley de Educación Sexual Integral, las pedagogías de la ternura y un sinfín de aspectos que caracterizan al sistema educativo actual no se negocian. Son derechos ganados que no perderemos, y por los que daremos batalla, siempre.

LAS LESBIANAS, BISEXUALES, TRANS Y NO BINARIES FEMINISTAS EXIGIMOS

¡A casi tres años exigimos la aparición con vida de Tehuel De la Torre!

Justicia por Mara Navarro!

¡Basta persecución a quienes luchan, absolución a perina!

Efectiva implementación del cupo e inclusión laboral travesti, transgénero, transexual y no binarie en el ámbito local.

Basta de violencia a las infancias y adolescencia Trans en las escuelas. ¡Respeten el derecho a nuestra identidad!

¡Estas lesbianas, travas y maricas defendemos la existencia del INADI!

El lenguaje no binario vive en nuestras lenguas, aunque lo intenten prohibir ¡No nos van a robar las letras ni nuestra existencia!

BASTA DE JUSTICIA PATRIARCAL Y VIOLENCIA INSTITUCIONAL

Desde la campaña por la reforma judicial feminista exigimos a la justicia perspectiva de género y capacitación constante. ¡POR UNA REFORMA JUDICIAL FEMINISTA YA!

Por la elección con participación popular y revocabilidad de los jueces y fiscales. ¡Exigimos que la Unidad fiscal especializada en género funcione como tal! ¡Que se designe una fiscal a cargo!

¡No a los juicios por jurado en los casos de femicidio!

¡Fuera Bullrich! Responsable de una institución corrupta, encubridora y asesina.

Abajo la doctrina Chocobar y el protocolo antipiquete. ¡Basta de gatillo fácil!

¡Desmantelamiento de las redes de trata, encubiertas por la policía, la justicia y el Estado!

Justicia por Daiana Abregú! Nadie se suicida en una comisaría!

Justicia por Marcela! Justicia por sofía! Justicia por sandra y tito!

Justicia para Lujan Riva de Neira y de Maria Lujan Gonzalez! Son femicidios!

Justicia por el asesinato en Paraguay de las niñas argentinas y la aparición con vida de Carmen Elizabeth «Lichita» Oviedo Villalba.

Y una vez más exigimos la separación de la Iglesia del Estado. ¡Libertad a las presas por cultivar! ¡Libertad a las presas por abortar y acompañar! ¡Libertad y desprocesamiento a las presas políticas originarias! ¡Libertad y dignidad a todas las personas explotadas laboralmente! ¡Basta de explotación animal! ¡Abajo el Estado genocida de Israel, Palestina libre!

BASTA DE MATARNOS

BASTA DE HAMBRE, MISERIA Y DESOCUPACIÓN

NO AL PAGO DE LA DEUDA

Que la deuda la paguen los que la fugaron

POR UN ESTADO PLURINACIONAL

SON 30.400 DETENIDXS DESAPARECIDXS FUE GENOCIDIO

VIVAS LIBRES DIVERSAS Y DESENDEUDADAS NOS QUEREMOS

¡ADELANTE COMPAÑERES!

¡EN LAS CALLES HASTA TIRAR EL PLAN MOTOSIERRA! "

El documento está firmado por: ASAMBLEA FEMINISTA Y DISIDENTE OLAVARRÍA / AUTOCONVOCADES/ SOCORRISTAS OLAVARRÍA/ FRENTE NI UNA MENOS /PLENARIO DE TRABAJADORAS/ COMUNIDAD MAPUCHE URBANA PILLAN MANKE / CENTRO DE ESTUDIANTES PAULO FREIRE DEL INSTITUTO 22./ FOL/ TRIBUNA DOCENTE/ PARTIDO OBRERO/ POLO OBRERO. Adhiere: CRIAR CON ALAS.