Las actividades de la Facultad de Sociales en el marco de "Marzo por la Memoria"

En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la Facultad de Ciencias Sociales emitió un detallado cronograma de todas las actividades conmemorativas de las que participará durante el mes de marzo en las sedes de Azul, Olavarría, Tandil y Quequén.

“Marzo por la Memoria” es una iniciativa que se impulsa año a año desde el Área de Derechos Humanos de la UNICEN y que comprende una diversidad de actividades en las distintas sedes la Universidad. Todas las propuestas tienen como objetivo la difusión y promoción de los derechos humanos, haciendo hincapié en la Memoria, la Verdad y la Justicia, enmarcado en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia que se conmemora el próximo 24 de marzo, cuando se cumplan 48 años del golpe de Estado que instauró en la Argentina la dictadura cívico-militar.

Dentro de la agenda se proyectarán el cortometraje “Un Oscuro Día de Injusticia" y la película “El rapto”.

Corto “Un Oscuro Día de Injusticia". Año 2018. Calificación ATP. Duración 10 min. Argentina. Dirección: Julio Azamor y Daniela Fiore. Animación. Sinopsis: el último día en la vida del periodista y escritor Rodolfo Walsh, secuestrado y desaparecido el 25 de marzo de 1977, durante la última dictadura cívico -militar argentina.

Película “El rapto”. Año 2023. Calificación SAM13. Duración 95 min. Argentina. Dirección Daniela Goggi. Reparto: Rodrigo de la Serna, Julieta Zylberberg, Jorge Marrale, Germán Palacios, Andrea Garrote. Sinopsis: Julio regresa con su familia a Argentina tras la caída de la brutal dictadura que se impuso a la democracia. Las cosas no tardan en ponerse feas cuando secuestran a su hermano y Julio se convierte en el principal negociador con los criminales.

Miércoles 20

-8.30 hs. Proyecciones del cortometraje “Un Oscuro Día de Injusticia" y de la película “El rapto” en la Escuela Fray Mamerto Esquiú. Organizan: Cultura UNICEN, Cine Móvil UNICEN y la Facultad de Ciencias Sociales.

Jueves 21

-9 hs. Visita al Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos y ex Centro Clandestino de Detención Monte Pelloni. Organizan: Centro de Estudiantes de FACSO y Comisión por la Memoria de Olavarría.

-18 hs. Presentación del sitio web del Espacio de Memoria Monte Pelloni y del libro “Informe de la Verdad y la Justicia”, en el Centro Cultural “San José”, Riobamba 2949.

Los mismos son resultados de una tarea mancomunada entre distintos actores e instituciones de la comunidad, con el fin de crear nuevas herramientas que contribuyan al sostenimiento de la Memoria en Olavarría y la región, en relación a los delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico militar argentina.

El sitio web Espacio de Memoria Monte Pelloni cuenta con material educativo y de consulta, tanto histórico como científico; incorpora el archivo periodístico sobre los juicios por delitos de lesa humanidad de Olavarría; y ofrece la posibilidad de realizar un recorrido virtual 360° por el Espacio de Memoria Monte Pelloni (Ex Centro Clandestino).

Por su parte, el libro “Informe de la Verdad y la Justicia” constituye un compendio de testimonios de ex presos/as políticos/as, donde se exponen las vivencias, reflexiones y recuerdos de ex detenidos/as desaparecidos/as durante la última dictadura cívico militar en Olavarría. Organizan: Facultad de Ciencias Sociales, INCUAPA, Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y Comisión por la Memoria de Olavarría.

Viernes 22

-10 hs. Retransmisión de la audiencia 52 del juicio por delitos de lesa humanidad Subzona 12. Lugar: Laboratorio de Idiomas del Edificio de Aulas Comunes, Complejo Universitario Olavarría, avenida Del Valle 5737.

El circuito represivo que pertenece a la Subzona militar 12 abarca el Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio conocido como “La Huerta”, las comisarías Primera y Segunda de Tandil, la “Chacra de Méndez” y el ex Instituto Superior de Educación Rural (ISER) de Tandil. Además el Jardín Maternal De Paula, la ex Delegación de la Policía Federal (hoy Juzgado Federal), la Comisaría 1°, la Unidad 7 y el Regimiento de Azul.

El año pasado se incorporaron cinco tramos adicionales de casos judiciales que investigan crímenes de lesa humanidad que involucran a siete represores y tienen como víctimas a trabajadores y delegados de las empresas cementeras Loma Negra y Avellaneda, entre ellos a vecinos de la ciudad de Olavarría.

-12 hs. Transmisión veredicto causa Monte Pelloni II. Lugar: Aula C9, Edificio de Aulas Comunes, Complejo Universitario Olavarría, avenida Del Valle 5737.

A fines de noviembre de 2017, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata resolvió incorporar dentro del juicio Monte Pelloni II los casos de operarios de FABI y LOSA, quienes fueron sometidos a detenciones ilegales, secuestros y tormentos.

En la sentencia de 2019, el TOF de Mar del Plata decidió absolver a los imputados por estos crímenes al entender que los delitos no incurrían en lesa humanidad y, por lo tanto, estaban prescriptos. Posteriormente, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal anuló las absoluciones, al considerar que los hechos fueron delitos de lesa humanidad realizados en el marco del plan sistemático de represión. En esta instancia, se volvieron a remitir las causas al Tribunal Oral Federal de Mar del Plata para un nuevo juzgamiento, cuyo veredicto que se escuchará el próximo viernes 22.

-19 hs. Proyecciones del cortometraje “Un Oscuro Día de Injusticia" y de la película “El rapto” en el Centro Cultural Universitario, San Martín 1955. Organizan: Cultura UNICEN, Cine Móvil UNICEN y la Facultad de Ciencias Sociales.

Sábado 23

-14 hs. Bus turístico al Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos y ex Centro Clandestino de Detención Monte Pelloni desde la Facultad de Ciencias Sociales. Organiza: Municipalidad de Olavarría. Con inscripción previa en la Dirección de Turismo Municipal

Lunes 25

-Puesta en valor del Sendero de la Memoria en el Parque de las Esculturas del Complejo Universitario de Olavarría, avenida Del Valle 5737. Organiza: Facultad de Ciencias Sociales. Horario a confirmar

Martes 26

-18 hs. Proyecciones del cortometraje “Un Oscuro Día de Injusticia" y de la película “El rapto” en la Sociedad de Fomento Villa Mailín (Pelegrino y Corrientes). Organizan: Punto de Extensión Territorial Olavarría, Cultura UNICEN, Cine Móvil UNICEN y la Facultad de Ciencias Sociales.