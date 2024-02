Kicillof sobre el conflicto entre el STMO y el Municipio: "El gobierno provincial propuso contribuir a que se encuentren las partes"

Este miércoles por la mañana, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó nuestra ciudad acompañado por gran parte de su gabinete.

Durante la jornada hizo entrega de una ambulancia de alta complejidad para reforzar el sistema de salud del Partido, de una combi para la movilidad de los chicos que asisten a la Escuela Especial 503 y un camión para la recolección y disposición de residuos.

Posteriormente, encabezó una entrega de viviendas, en el cual nueve familias recibieron las llaves de su nueva residencia, pudiendo cumplir así el gran anhelo de la casa propia.

En la previa, mantuvo una reunión con el intendente Maximiliano Wesner de la que participaron referentes del STMO para buscar soluciones en conjunto para la problemática salarial que afrontan los municipales de Olavarría.

En este contexto, en conferencia de prensa acompañado por Wesner, Kicillof aseguró que "el gobierno provincial propuso, a través del Ministerio de Trabajo, contribuir a que se encuentren las partes. También estuve hablando para conocer la posición de Maxi (Wesner) y creo que lo que resuelve estas cosas es el diálogo y la transparencia, explicar bien qué es lo que se puede hacer y qué se está pidiendo".

"Maxi me hablaba de un aumento del 30%. La verdad que yo lo digo con un conocimiento y es uno de los municipios que dio un aumento más importante. Un 30% es significativo. A nosotros nos toca facilitar y contribuir en todo lo posible a que se encuentre un acuerdo. Pero sí, el municipio está haciendo esfuerzos importantes. Después, si son cuestiones de forma, o cuestiones de cómo, o cuestiones de respetar acuerdos, todo eso es algo que podemos contribuir a través de nuestro Ministerio de Trabajo", añadió con respecto al conflicto paritario.

Al mismo tiempo, realizó una fuerte critica a los recortes de Milei y aseguró que en Olavarría "cortó la obra de la Ruta 3 hasta Las Flores y con eso yo no puedo hacer nada. Además nos cortan los recursos, seguramente no podríamos. Obtenemos nuestra obra provincial, pero no podríamos hacer también las obras nacionales. Igual vamos a reclamar que nos la den, porque no piensan ni intentan hacerla, por lo menos nosotros haremos ese esfuerzo".

Y sentenció: "también les cortó la obra de la Universidad de Ciencias de la Salud, que me dice el Ministro, que los estudiantes estaban esperando. Ahora no sé siquiera si van a poder pagar el colectivo. El pueblo de Olavarría está sintiendo esto. La universidad ahora empezaba las clases con las aulas listas, cortando toda la obra. Por supuesto que se quedan sin universidad y se quedan sin rutas"

En este marco, Kicillof hizo referencia a que el Fondo de Nación dejó de destinarse a los docentes. "Han dejado de destinar los fondos a las provincias, nosotros en el mes de enero dimos un aumento al 25%. Ahora acabamos de cerrar un aumento al 20% para todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires y yo creo que lo que está ocurriendo con el Fondo de Incentivo Docente muestra la enorme equivocación del gobierno nacional, les habían prometido que el ajuste era contra la casta y no fue así", señaló.

"La provincia no recibió el incentivo docente. Eso va por una normativa directamente del bolsillo de los maestros y las maestras y que para algunos representa como el 10% del sueldo. Por supuesto que para nosotros, que hemos dado aumento al 25, al 20 no impacta tanto. Otras provincias no lo pudieron hacer, entonces esto es más duro. Pero fíjense que lo que produce Milei, lo que buscaba es bajar del sueldo y meterle la mano en el bolsillo, no a la provincia, a los maestros y maestras", agregó con contundencia.

En el mismo sentido, afirmó: "También cortó el fondo compensador para el transporte en todas las provincias. También en Provincia de Buenos Aires. Ese fondo compensador que era para la Provincia de Buenos Aires, cada uno de los distritos, en total como 1.000 millones de pesos. Directamente este fondo va al boleto, entonces lo que ha hecho es meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores".

"Sé que hay gente que viene de sectores medios, trabajadores, incluso sectores vulnerables que le han dado la confianza y el voto para que se solucionaran ciertos problemas. Pero vemos que en la práctica se duplicó la inflación, con una enorme recesión que ya se está notando. Aquel que no sea economista puede entender fácilmente que si nadie compra los precios no suben. Pero aun si los costos están subiéndole a los productores, no pueden vender. Y para vender mantienen precios bajos, pero que van llevándolos a dificultades económicas, al cierre y a la quiebra", aseveró el Gobernador bonaerense.

Para finalizar, dijo que "esto es muy difícil para nosotros porque nos presentamos con una propuesta diametralmente opuesta, sostener la salud, sostener la educación y hacer la obra pública. Entonces esta contradicción entre la macroeconomía afecta a todos y se nota que no podemos desde los instrumentos de la economía provincial. Esto que pasa con los salarios, esto que pasa con los precios, no podemos, no tenemos las herramientas".